Un nou dispositiu del Pla Kanpai contra la multireincidència es tanca amb 4 detinguts i 191 identificats a Terrassa

La Policia Municipal de Terrassa i els Mossos d’Esquadra van dur a terme el passat divendres 26 de juny al vespre un nou dispositiu conjunt emmarcat en el Pla Kanpai que es va saldar amb quatre persones detingudes, setze denúncies i un total de 191 persones identificades. L'actuació policial es va concentrar en tres punts estratègics de la ciutat: els entorns de les estacions de tren de Renfe Terrassa Est i Terrassa Nord, i la plaça de Rosa Parks. Aquesta campanya és una estratègia policial coordinada a escala catalana que té com a objectiu prioritari combatre la multireincidència, especialment pel que fa a delictes de furts i robatoris.
Pel que fa al detall de les actuacions, les quatre detencions es van efectuar per la situació administrativa irregular de les persones afectades. En aquest mateix àmbit d'estrangeria, els agents van traslladar dues persones més a la comissaria de la Policia Nacional amb l'objectiu de procedir a la seva identificació. D'altra banda, el balanç de l'operatiu de seguretat ciutadana inclou una persona investigada per apropiació indeguda, dotze denúncies per tinença de substàncies estupefaents i tres més per tinença d'armes. Finalment, en el transcurs de les inspeccions, les forces de seguretat també van denunciar un establiment de la zona per tolerància al consum de drogues.
Des del consistori egarenc, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, va valorar el resultat de la intervenció explicant que l'Ajuntament manté la línia de treball per garantir el civisme i la convivència mitjançant controls específics en espais prèviament identificats. Segons el responsable municipal, aquest enfocament permet actuar contra els perfils reincidents i prevenir situacions de risc a la via pública. Així mateix, Cardona va cloure la seva valoració destacant el nivell de coordinació i alineació que mantenen actualment els diferents cossos policials que operen a la ciutat per fer front a la delinqüència.