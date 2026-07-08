Cancel·lacions i nous horaris l'últim dia de la Festa Major per esquivar la calor intensa

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat aquest matí noves modificacions en la programació de l'últim dia de la Festa Major a causa d'un episodi de temperatures extremes. La calor, que es preveu que superi els 38 graus entre les 14 i les 20 hores, ha obligat a suspendre dues activitats esportives i a reprogramar els horaris d'alguns dels actes previstos. Fonts municipals han alertat que la ciutat viurà un "episodi de calor molt intensa".
El consistori ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta i la ciutat ha entrat en el nivell 4 del Pla Alfa, una situació excepcional que prohibeix l'accés al medi natural, encendre foc i utilitzar qualsevol tipus de material pirotècnic.
El castell de foc i les activitats anul·lades
La cancel·lació més destacada d'aquesta darrera jornada és la que ja es va donar a conèixer dilluns: l'ajornament del tradicional castell de focs que havia de cloure la festa dimecres a la nit. El Comitè d'Emergència Municipal va prendre aquesta decisió per prudència davant les condicions meteorològiques adverses i l'onada d'incendis actius arreu del territori. L'espectacle pirotècnic no se suspèn definitivament, sinó que es trasllada al 14 de novembre, coincidint amb l'homenatge festiu a l'activista cultural Jan Grau.
Però pel que fa a les cancel·lacions que tot just s'han conegut aquest matí, l'organització ha decidit suspendre de manera definitiva dues de les propostes que s'havien de dur a terme a l'aire lliure. En concret, s'ha anul·lat la mostra de gimnàstica artística de Wolf, que estava programada al raval de Montserrat. De la mateixa manera, tampoc es farà la mostra del circuit municipal de ciclisme, una activitat que s'havia de celebrar al barri de Can Jofresa.
Nous horaris per a la tarda i la nit
La calor també ha obligat a endarrerir algunes activitats musicals per evitar les hores de més insolació. El concert de Sophie Coff, que s'havia de fer a les 19 hores a la plaça del Rector Homs, començarà finalment a les 20 hores al mateix espai. A aquesta mateixa hora, a les 20 hores, també s'han reprogramat les activitats Música gran i Treure Ball. D'altra banda, l'actuació de Marc Parrot, inicialment prevista per a les 21 hores, s'endarrereix i passa a les 22 hores.
Finalment, també es modifica l'horari del comiat tradicional de la festa. La cantada d'havaneres, acompanyada del rom cremat, manté la seva ubicació a la plaça de Lluís Companys, però s'avança i començarà a les 22.30 hores.