Pressupostos catalans: Què rebrà Terrassa?

Els primers pressupostos del govern socialista de Salvador Illa ja han estat ratificats pel Parlament per a l’exercici 2026. L’acord amb ERC i els Comuns enfila la despesa fins a la xifra rècord de 49.163 milions d’euros per a tot Catalunya, amb el focus en la salut, l’educació i l’habitatge. Els comptes tenen un impacte clau a Terrassa, on destaquen especialment les inversions en grans obres pluriennals.
El Govern destinarà uns 38,4 milions a la ciutat, i 245,2 milions a tota la comarca, segons el càlcul d’inversions i projectes territorialitzats. La construcció de nous pisos socials i la injecció econòmica per modernitzar l’Hospital de Terrassa es converteixen en els eixos centrals d’uns comptes que també preveuen partides estratègiques per a infraestructures de mobilitat i medi ambient.
L’esforç inversor més ambiciós de la Generalitat es destina a ampliar el parc d’habitatge de protecció oficial, amb projectes que s’allargaran quatre exercicis per garantir-ne l’execució completa. La joia de la corona és la promoció de 196 pisos al barri de Torre-sana, una obra que requereix un finançament sostingut fins al 2029 i per la qual s’havia anunciat una inversió de 28,5 milions d’euros. Aquesta actuació s’emportarà una primera injecció de 4.024.396 euros enguany per arrencar els treballs, amb increments molt significatius per a 2027 (8,8 milions), 2028 (9,9 milions) i 2029 (5,7 milions).
Els comptes del 2026 preveuen una injecció de 38,4 milions, dins d’un pressupost català de 49.163 milions
L’estratègia per ampliar el parc públic s’estén a altres punts de la ciutat. Al sector del Vapor Cortés es reserven 223.204 euros per edificar 37 pisos, i el carrer del Ter compta amb 210.000 euros per a 20 habitatges. En tots dos casos, el gruix de la inversió arribarà en les anualitats posteriors.
Les infraestructures de salut reben una de les assignacions directes més rellevants. L’Hospital de Terrassa disposarà de 5.917.112 euros, un capital que permetrà executar obres, renovar maquinària, comprar mobiliari i actualitzar sistemes informàtics. Es recullen partides per als CAP de la ciutat, amb prop de 90.000 euros destinats a plaques fotovoltaiques als centres Nord, Terrassa Est i Can Roca. La delegada del Govern, Pilar Díaz, va afirmar que el futur CUAP i del nou CAP Països Catalans, inclosos en el pacte amb els Comuns, són pendents de passos administratius.
La Generalitat també preveu 1,22 milions d’euros de fons europeus per a la residència i centre de dia de Sant Pere Nord, unes obres que actualment van més lentes a causa de la fallida d’una de les empreses de la UTE. D’altra banda, T-Aigua rebrà 7,8 milions d’euros. També en clau de sostenibilitat, els comptes inclouen 6,6 milions per l’ampliació de la planta de biometanització de Can Barba.
Mobilitat i equipaments
El futur corredor d’autobús ràpid BRCAT entre Terrassa i Sabadell rep 2,5 euros per construir l’estructura del pont i la urbanització general, amb una partida addicional ja fixada per al 2027 per rematar l’obra. Els comptes no inclouen la ronda Nord perquè es finança amb fons de l’Estat, però sí que preveuen partides per al manteniment de carreteres.
La xarxa viària interurbana es beneficiarà d’una injecció de 945.783 euros per a l’obra civil del tercer carril de l’autopista C-16, a més de prop de 390.000 euros per a una nova rotonda a la carretera N-150. Finalment, el parc de Bombers de Terrassa encara el gruix d’una esperada reforma i ampliació amb 3.714.134 euros per a aquest 2026. Aquesta obra també s’ha dissenyat amb caràcter pluriennal; la Generalitat ha blindat 819.000 euros per al 2027.