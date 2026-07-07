Alerta vermella a Terrassa: l'onada de calor amenaça amb batre rècords històrics

La regla del "30-30-30" s'ha convertit en el malson dels equips d'emergència aquests dies a Catalunya. Més de 30 graus de temperatura, menys d'un 30% d'humitat relativa i ratxes de vent que superen els 30 quilòmetres per hora. Aquestes són les condicions crítiques que, segons adverteix el meteoròleg terrassenc Jordi Montserrat, "afavoreixen que qualsevol incendi esdevingui del tot incontrolable". L'alerta és màxima i ja ha obligat a tancar de forma urgent els accessos al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, incloent-hi la Mola. Montserrat posa l'accent en una paradoxa molt perillosa d'aquest estiu: "Ens hem confiat una mica perquè venim d'una primavera on ha plogut molt i els pantans estan plens, però realment estem patint. Com que va ploure tant, tenim molt sota bosc que ha crescut molt, i com que no s'ha fet la gestió a dia, ara mateix és un polvorí pel que fa als incendis". Amb més de 30 dies consecutius sense veure caure ni una sola gota d'aigua, la gran quantitat de vegetació acumulada s'ha assecat per complet, transformant el paisatge en un combustible altament inflamable davant qualsevol negligència o espurna a la comarca.
Aquesta situació límit no és un fet aïllat, sinó el resultat directe d'un autèntic bloqueig atmosfèric a gran escala. Montserrat explica l'origen d'aquesta brutal onada de calor a través d'un engranatge meteorològic precís: "Tenim aquest anticicló situat a Europa i, a la vegada, entre Portugal i les Açores tenim una petita borrasca atlàntica". Com que les borrasques giren en sentit antihorari, aquest sistema funciona com una bomba que injecta de forma directa tota la massa d'aire tòrrid procedent del nord d'Àfrica. En arribar a la península, l'anticicló fa un "efecte cúpula" que atrapa aquesta calor, impedint que es dissipi i provocant que s'acumuli dia rere dia de forma implacable. "Aquesta és molt més potent que la que vam tenir al juny", afirma l'expert amb gran preocupació.
A Terrassa, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha activat els avisos vermells per perill molt alt de calor intensa de cara a la tarda de dimecres. Els models deterministes indiquen un autèntic bloqueig tèrmic a la ciutat, on el termòmetre quedarà clavat en els 36°C durant cinc hores consecutives (entre les 13 i les 17 hores). No obstant això, la realitat a peu de carrer podria ser encara més exigent. Jordi Montserrat assenyala que, havent fregat ja els 37°C a l'inici de la setmana en alguns observatoris locals, "demà dimecres es podrien arribar perfectament als 38°C o 39°C a Terrassa". A la resta de Catalunya la situació frega el dramatisme, amb màximes previstes que podrien assolir els 45°C a l'interior de l'Ebre, fregant el límit del rècord històric absolute.
El pitjor d'aquest episodi, però, serà la continuïtat de l'estrés tèrmic, especialment durant les nits, quan el cos hauria de descansar. Les nits de dimecres i dijous es convertiran en autèntiques nits tòrrides a la coberta urbana egarenca. Segons les previsions del Meteocat, a les onze de la nit el termòmetre encara marcarà uns sufocants 27°C, i durant la matinada de dijous el mercuri amb prou feines baixarà fins als 23°C o 24°C a trenc d'alba. "La calor es va acumulant i, com menys baixa la temperatura de nit, més ràpid puja de dia", adverteix Montserrat. Si la situació no canvia a mitjà termini, el meteoròleg llança un últim pronòstic demolidor: "Probablement el 2026 sigui l'estiu més càlid de la història, superant el 2003". De moment, la calor forta ha arribat per quedar-se una setmana llarga.