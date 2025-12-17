FOTOS | Joan Laporta inaugura la nova seu de la Penya Barcelonista de Terrassa

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha presidit la inauguració de la nova seu de la Penya Barcelonista 1900, que enguany celebra els seus setanta anys de vida i des del passat estiu presideix Cèsar Paüls, i que ara està ubicada a la plaça de Sant Oleguer. A l'acte, que ha reunit a un bon nombre de socis d'aquesta entitat que han omplert el local, també hi han assistit l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, el jugador del primer equip de futbol Dani Olmo, i l'exjugador i exentrenador de hockey patins Joaquim Paüls.