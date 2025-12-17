Quant cobren els terrassencs: el sou mitjà puja, però queda per sota de la mitjana catalana

Els residents a Terrassa van percebre el 2024 un ingrés salarial mitjà anual de 29.988 euros bruts, una xifra que se situa 1.758 euros per sota de la mitjana catalana (31.746 euros). Segons les dades publicades aquest dimecres per l'Idescat, de tots els municipis de 50.000 habitants o més, Terrassa se situa pràcticament a mitja taula: ocupa la posició 12 de 23 d'una llista que encapçala una altra ciutat vallesana. Sant Cugat del Vallès presenta els ingressos salarials mitjans més elevats l’any 2024, amb 54.549 euros bruts. Just a l'altre extrem, tanca el rànquing Santa Coloma de Gramenet, amb 26.003 euros bruts.
Si ens centrem només en els municipis amb més de 50.000 habitants al Vallès Occidental, Terrassa és quarta de cinc. Només Rubí presenta una mitjana salarial inferior, amb 29.558 euros anuals.
El salari mitjà dels terrassencs va incrementar-se l'any passat en 926 euros (+3,2%) respecte del 2023, quan se situava en 29.062 euros. De fet, el 2024, tots els municipis catalans de més de 50.000 habitants van registrar un augment de l’ingrés salarial brut dels seus residents respecte al 2023, amb l'única excepció de Manresa, que es va mantenir pràcticament estable, amb una disminució d’un 0,1%. El municipi que va encapçalar l’increment va ser, altre cop, Sant Cugat del Vallès (+5,9%).
A Terrassa, l’any 2024, els ingressos salarials bruts de les dones van créixer més que els dels homes, però ells van continuar amb un sou més elevat. La diferència va ser de 4.610 euros. El salari dels homes es va situar en 32.118 euros (+2,5%) i els de les dones va arribar als 27.508 euros (+4%).
Desigualtats entre col·lectius
Per grups d'edat, els menors de 30 anys van percebre 19.872 euros de mitjana, una xifra que en el tram d'entre 30 i 44 anys va ser de 30.195 euros. Els residents a la ciutat d'entre 45 i 54 anys van tenir un salari de 34.564, el més elevat de tots; mentre que els majors de 55 anys van assolir una mitjana de 32.850 euros.
Els terrassencs amb nacionalitat espanyola van ingressar 8.723 euros més, de mitjana, que els estrangers. El salari dels primers va ser de 31.083 euros bruts, davant dels 22.360 euros dels segons.
Per sectors d’activitat econòmica, els ingressos salarials bruts més elevats el 2024 a Terrassa es troben en els afiliats a la branca d'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (39.124 euros) i a la de Comunicacions, activitats financeres i immobiliàries (38.987 euros).
Per tipus de contracte, els ingressos salarials bruts dels afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit se situen en 30.345 euros, mentre que els treballadors amb contracte temporal es van quedar en 23.565 euros.
Pel que fa a la jornada laboral, el 2024 els ingressos salarials bruts dels residents a Terrassa que treballen a temps complet se situen en 32.105 euros, i en 17.840 euros per als qui treballen a temps parcial.