Terrassa simplifica les àrees de vianants i crea 52 permisos anuals

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest dimarts al vespre, a la Taula de Mobilitat, la nova proposta d'unificació i simplificació de les àrees de vianants, que entrarà en vigor amb control sancionador durant el primer trimestre de 2026. Les sancions per a qui no tingui autorització i hi circuli igualment seran de 200 euros.
Actualment, el centre està dividit en sis zones de vianants diferenciades (Plaça Vella, Vapor Gran, Vapor Ventalló, Passeig, Seu d'Ègara Sector 2 i Antic Poble de Sant Pere), cadascuna amb regulacions específiques.
A partir del 2026, aquest mapa es reduirà a tres grans àrees amb una normativa unificada:
- Àrea Centre: integrarà les zones del Passeig, Vapor Gran, Vapor Ventalló i part de la Seu d’Ègara.
- Plaça Vella: mantindrà la seva configuració pròpia.
- Seu d’Ègara: serà la nova denominació de l’actual zona de l’Antic Poble de Sant Pere.
L’àrea de vianants del Centre s’estendrà incorporant nous trams dels carrers Vinyals, Sant Francesc, Doctor Ventalló i Sant Marian. A banda, el carrer Prim també tindrà l’accés restringit al tram comprès entre Baldrich i la carretera de Rubí, tot i estar fora de les zones exclusives per a vianants.
El tinent d'alcalde i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha defensat que "no estem creant una nova regulació, sinó que ordenem i unifiquem la que ja existia per tenir una norma més entenedora, justa i fàcil de gestionar”.
La reestructuració permetrà unificar els horaris de càrrega i descàrrega (DUM) i de repartiment a domicili, amb una regulació comuna per a tot el sector, facilitant així la tasca dels transportistes. S’hi podrà accedir per a la distribució de mercaderies durant quatre hores i mitja al matí, tres hores i mitja al migdia i quatre hores al vespre-nit.
La clau de la flexibilitat: 52 dies d'accés lliure
Terrassa habilitarà un sistema de 52 autoritzacions anuals (una per setmana de mitjana) per a vehicles no residents. Aquest mecanisme vol cobrir necessitats puntuals com la mobilitat reduïda, l'accés a habitatges dins la zona, compres voluminoses o visites a centres mèdics. Fins ara, només els residents podien sol·licitar aquests accessos mitjançant la fórmula Dona Pas.
La gestió dels permisos serà íntegrament en línia i destaca per la flexibilitat: es podran sol·licitar fins a 24 hores abans de l'accés i regularitzar fins a 72 hores després, evitant sancions en cas d’urgència o descuit. Si es tracta de cotxes sense etiqueta ambiental, només hi podran accedir 24 dies, però a diferència de la zona de baixes emissions (ZBE) hauran de tramitar-ho al web.
Control intel·ligent i convivència
El nou sistema mantindrà el control mitjançant onze càmeres de lectura de matrícula i pilones a les entrades de les àrees. Tot i que l'objectiu és la pacificació i la prioritat per al vianant, el model permetrà la circulació de bicicletes i patinets elèctrics (VMP), llevat d'aquells carrers on la senyalització ho prohibeixi específicament.
Amb aquesta reforma, Terrassa busca fer el salt definitiu cap a un centre més endreçat, on la normativa sigui fàcil d'entendre i complir, substituint l'actual mosaic de regulacions per un model unificat i digitalitzat.