Joan Laporta, a Terrassa: "Ha retornat l'alegria al barcelonisme i això sembla que a algun lloc no ho suporten"

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha presidit la inauguració de la nova seu de la Penya Barcelonista 1900, que enguany celebra els seus setanta anys de vida i des del passat estiu presideix Cèsar Paüls, i que ara està ubicada a la plaça de Sant Oleguer. A l'acte, que ha reunit a un bon nombre de socis d'aquesta entitat que han omplert el local, també hi han assistit l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, el jugador del primer equip de futbol Dani Olmo, i l'exjugador i exentrenador de hockey patins Joaquim Paüls. El màxim dirigent del club blaugrana ha recordat que quan va aterrar de nou al club, no funcionava en diversos àmbits, però que "hem revertit la situació, la institució està forta i ha retornat l'alegria al barcelonisme i que això sembla que a algun lloc no ho suporten", en clara referència als mitjans de Madrid.
Paüls ha començat els parlaments i ha dit que "veure la nostra penya d'aquesta manera per a mi és un dels dies més feliços de la meva vida. Quan vam canviar de local és el que volia intentar, conjuntament amb tots els socis que cada partit venim amb amor al Barça i amb estimació al que més volem, posem la penya a petar". El president de la Penya Barcelonista 1900 ha fet entrega d'un ram de flors a Rosa Barbanoj, de qui ha dit que "te'n mereixes molt més perquè sense tu, avui en dia no estaríem aquí. Moltes gràcies per tot".
Ballart, per la seva banda, ha apuntat que "avui és un dia important, és un dia de satisfacció, de moltes emocions i és un dia en el qual un se sent molt orgullós realment de ser l'alcalde d'aquesta ciutat i de portar també el sentiment barcelonista de ser del Barça". L'alcalde de Terrassa també ha manifestat que la Penya 1900 "és una entitat de referència, no només en l'àmbit esportiu sinó també en l'àmbit cultural de la ciutat, una penya que ha estat implicada, compromesa sempre amb la vida social i cultural de Terrassa". Ballart ha entregat a Laporta la insígnia amb l'escut de la ciutat.
També ha parlat Dani Olmo, que ha assenyalat que "estic molt content, molt orgullós de poder ser aquí" i ha afegit que "aquest any anem a per totes". Laporta ha sigut l'últim a intervenir i ha dit que "amb molt de compromís, amb molt d'esforç, heu arribat al 70è aniversari i això és meravellós". El president del Barça ha agraït a Ballart el fet que "mostres el teu barcelonisme de manera desacomplexada" i ha elogiat a Dani Olmo, de qui ha dit que "és un excel·lent company". Laporta també ha assegurat que "altres per desviar l'atenció de les seves mancances han de parlar només del Barça. D'això ja tindré temps de parlar-ho més endavant, amb més tranquil·litat, perquè ja s'estan passant una mica, de vegades".