Terrassa perfila la nova xarxa d'autobusos per a la futura concessió

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat aquest dimarts al vespre a la Taula de Mobilitat la proposta de la nova xarxa d'autobusos urbans. Aquest document servirà com a punt de partida i base tècnica per a la licitació de la futura concessió del servei, prevista per a una durada de 10 anys. Es tracta d’un pas previ imprescindible per redactar els plecs de clàusules, en què treballen els serveis tècnics municipals amb el suport d’una auditora externa.
Segons han explicat els tècnics de l'àrea de Mobilitat, es tracta d'ajustos necessaris per guanyar eficiència i resoldre demandes històriques abans de tancar com ha de ser el nou contracte, tot i que la xarxa es mantindrà flexible per adaptar-se a futurs creixements de la ciutat o nous equipaments.
“El creixement urbà o l’aparició de nous barris i equipaments comporta, per llei, l’obligació de dotar-los de servei. Per tant, aquesta xarxa s’anirà adaptant”, ha afirmat el tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona. També ha destacat que “l’important és que aquí ens estem basant en estudis de demanda, en estudis de costos, i al final estem veient una proposta totalment objectiva i realista de la necessitat del transport a la nostra ciutat”.
El consistori planteja quatre grans canvis estructurals. Una de les modificacions més rellevants és la configuració d'un nou eix Nord-Sud mitjançant la fusió de les actuals línies L7 i L10 en una de sola. Aquesta mesura té com a objectiu principal evitar el solapament que es produeix actualment entre Can Jofresa i l'Estació del Nord, millorant així la competitivitat del trajecte. El canvi suposarà una millora substancial de la freqüència per al tram de Les Fonts, que passarà dels actuals 36 minuts als 20 minuts, equiparant-se a l'actual L7. A més, el nou recorregut serà més directe, ja que evitarà el pas per l'interior del barri de Can Parellada i deixarà de circular pels carrers estrets del centre, concretament els eixos de Sant Antoni, Garcia Humet i Topete.
En paral·lel, es durà a terme una reestructuració del servei als barris de Can Parellada i Les Fonts per optimitzar-ne els recursos. Aquesta operació implica l'eliminació de la línia L15, que actualment presenta una demanda molt baixa i un cost molt elevat per a l'Ajuntament, amb una subvenció de 6,75 euros per viatger. Per compensar-ho, l'L4 es convertirà en l'eix principal i única connexió entre Can Parellada i Les Fonts els dies feiners, permetent així que la nova línia fusionada (l'antiga L10) guanyi velocitat comercial en no haver d'entrar a l'interior del barri. Aquesta reorganització també donarà resposta a una reivindicació veïnal, ja que es recuperarà la freqüència de pas de l'L4 els caps de setmana, passant de 45 a 30 minuts els dissabtes i de 90 a 45 minuts els festius, revertint les retallades aplicades el 2023.
Un altre dels pilars de la proposta és la "pacificació" dels carrers Garcia Humet i Sant Antoni, on l'Ajuntament vol reduir dràsticament el trànsit d'autobusos. Actualment, per aquests vials estrets hi circulen entre 231 i 254 vehicles diaris, la qual cosa suposa un autobús cada 4 o 5 minuts, i l'objectiu és reduir aquest flux a la meitat, deixant-ho en un vehicle cada 7 o 8 minuts. Per aconseguir-ho, a banda de retirar les noves L7 i L10 d'aquest eix, es simplificarà el recorregut de l'L6. En lloc de baixar fins a la Mútua com fa ara, l'L6 enllaçarà directament l'Estació del Nord amb la Plaça de la Dona a través de l'avinguda del Vint-i-dos de Juliol, fent la línia més ràpida per als usuaris de La Cogullada i Can Roca i millorant-ne la freqüència de 22 a 20 minuts els feiners.
Per cobrir els buits de cobertura actuals, s'ampliarà el servei de l'L5 cap al sector nord de la ciutat. La línia es perllongarà per l'avinguda de Béjar fins a arribar a Sant Llorenç, actuant com una ronda nord que permetrà connectar el Polígon Industrial Nord i els nous equipaments previstos a l'entorn del Parc de la República, com la reubicació del CAP Nord o la nova residència de gent gran, que actualment no disposen de transport públic proper.
Finalment, la proposta inclou un canvi de nomenclatura simbòlic però significatiu: la línia H passarà a anomenar-se Línia 11. La intenció del consistori és desvincular aquesta línia de la idea preconcebuda que la seva única funció és connectar amb l'Hospital, posant en valor el seu caràcter de línia diametral que connecta diversos barris i punts estratègics de la ciutat, com l'Estació del Nord, on també registra una forta demanda d'usuaris.
Unificació de les àrees de vianants el 2026
A banda de la xarxa d'autobusos, la Taula de Mobilitat també ha abordat la reordenació de les zones de vianants, amb l'objectiu de simplificar la normativa i la gestió a partir del primer trimestre de 2026. La proposta passa per reduir les sis àrees actuals a només tres: Plaça Vella, Seu d'Ègara (l'antic Poble de Sant Pere) i una nova gran àrea Centre, que unificarà les actuals zones del Vapor Gran, Vapor Ventalló i el Passeig. Aquesta harmonització comportarà uns horaris unificats per a la càrrega i descàrrega i introduirà una novetat destacada per als conductors no residents: s'habilitarà una autorització puntual (tramitable via web) que permetrà l'accés a aquestes zones restringides fins a un màxim de 52 dies l'any per a gestions o necessitats justificades.
La proposta treballada també inclou la incorporació de nous trams de carrers a l’àrea Centre, que quedarà delimitada pel carrer de Sant Marian.
Un full de ruta amb 41 accions fins al 2031
Finalment, la sessió ha servit per presentar els resultats de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i dibuixar el pla d'acció per al període 2026-2031, que contempla 41 actuacions estratègiques. Entre les mesures més rellevants per fomentar el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, el document planteja la implantació del corredor "BRCAT", un autobús ràpid entre Terrassa i Sabadell, així com la creació d'una llançadora directa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Així mateix, el pla aposta per redactar un nou Pla de la Bicicleta per integrar millor els vehicles de mobilitat personal i implementar un sistema de rondes de circumval·lació per descongestionar el trànsit del nucli urbà.