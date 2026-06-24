El Pla de la Font de l’Apotecari ha tornat a ser l’escenari de la Revetlla Popular de Sant Joan i de la Diada Nacional dels Països Catalans a Terrassa. L’acte, organitzat per La Xemeneia i Òmnium Cultural, ha reunit centenars de persones en una celebració marcada per l’arribada de la Flama del Canigó, el sopar popular, l’encesa de la foguera i les activitats festives tradicionals.
FOTOS | Foguera, música i festa en la Revetlla de Sant Joan a Terrassa
ARA A PORTADA
Publicat el 24 de juny de 2026 a les 16:32
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
- Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
- Pol Ortega
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | Un any d'obres per transformar l'Hospital Universitari MútuaTerrassa
- Fotogaleries FOTOS | L'Antic Poble de Sant Pere i Egara, els barris que celebren les seves festes majors
- Fotogaleries FOTOS | Set festes de set barris de Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | L'anime aterra amb força a Terrassa gràcies a l'AnimEgara
- Fotogaleries FOTOS | Les dones heroiques salven Terrassa dels bandolers
- Fotogaleries FOTOS | Trenta edicions de la Trobada de Modelistes i Vaporistes de Vallparadís