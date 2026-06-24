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FOTOS | Foguera, música i festa en la Revetlla de Sant Joan a Terrassa

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juny de 2026 a les 16:32

El Pla de la Font de l’Apotecari ha tornat a ser l’escenari de la Revetlla Popular de Sant Joan i de la Diada Nacional dels Països Catalans a Terrassa. L’acte, organitzat per La Xemeneia i Òmnium Cultural, ha reunit centenars de persones en una celebració marcada per l’arribada de la Flama del Canigó, el sopar popular, l’encesa de la foguera i les activitats festives tradicionals.

Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
Pol Ortega
  • Revetlla de Sant Joan a Terrassa -
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