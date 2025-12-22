FOTOS | Gemma Humet i el Cor Montserrat emocionen a la Seu d'Ègara

La terrassenca Gemma Humet i el Cor Montserrat van interpretar a la Seu d’Ègara el “Cant de la Sibil·la”, una tradició litúrgica medieval inspirada en la mitologia clàssica.
L’acte programat aquest passat dissabte va comptar amb les veus del Cor Montserrat d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, dirigit per Rosa Maria Ribera, i amb el Cor Infantil de l’Escola Creixen, sota la direcció de Manoli Contreras. També, amb la música instrumental d’un conjunt integrat per Jordi Argelaga (flautes), Pau Tost (violí), Imma Grimalt (contrabaix), Jordi Artero (percussió) i Jordi Reguant (orgue). La direcció escènica general va anar a càrrec de Pau Monterde i la direcció Musical de Rosa Maria Ribera i Jordi Reguant.