Aquest any, gràcies al bon temps, els 45 capgrossos de Terrassa han pogut sortir a la Plaça Vella i rebre als capdidats per a la Festa dels Capdidats d'enguany. Els aspirants al 46è capgròs han fet proclames i promeses per aconseguir uns quants vots extres abans que es tanqués l'urna.

FOTOS: LLUÍS CLOTET