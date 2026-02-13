És tradició que el divendres de Carnestoltes, els més menuts surtin de rua pels carrers amb la seva escola. Aquest divendres la pluja ho ha impedit. Però la tradició s'ha mantingut, encara que fos dins els centres educatius.
FOTOS | La pluja no frena el Carnestoltes a les escoles
Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 19:11
Actualitzat el 13 de febrer de 2026 a les 20:00
- Escola Tecnos -
-
- Escola Tecnos -
-
- Escola Tecnos -
-
- Escola Abat Marcet -
-
- Escola Abat Marcet -
-
- Escola Abat Marcet -
-
- Escola Abat Marcet -
-
- Escola Auró -
-
- Escola Auró -
-
- Escola Auró -
-
- Escola Auró -
-
- Escola Creixen -
-
- Escola Creixen -
-
- Escola Creixen -
-
- Escola Creixen -
-
- Escola Delta -
-
- Escola Delta -
-
- Escola Delta -
-
- Escola Delta -
-
- Escola Delta -
-
- Escola Font de l'Alba -
-
- Escola Font de l'Alba -
-
- Escola Font de l'Alba -
-
- Escola Font de l'Alba -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Goya -
-
- Escola Isaac Peral -
-
- Escola Isaac Peral -
-
- Escola Joaquima Vedruna -
-
- Escola Joaquima Vedruna -
-
- Escola Joaquima Vedruna -
-
- Escola Joaquima Vedruna -
-
- Escola Lumen -
-
- Escola Lumen -
-
- Escola Lumen -
-
- Escola Lumen -
-
- Escola Pau Vila i Dinarès -
-
- Escola Pau Vila i Dinarès -
-
- Escola Roser Capdevila -
-
- Escola Salvador Vinyals -
-
- Escola Salvador Vinyals -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Santa Teresa de Jesús -
-
- Escola Vedruna-Vall -
-
- Escola Vedruna-Vall -
-
- Escola Vedruna-Vall -
-
- Liceo Egara -
-
- Liceo Egara -
-
- Escola Roc Alabern -
-
- Escola Roc Alabern -
-
- Escola Roc Alabern -
-
- Escola Roc Alabern -
-
- Servei Municipal d Educació -
-
- Escola Mare de Déu del Carme -
-
- Escola Mare de Déu del Carme -
-
- Escola Mare de Déu del Carme -
-
- Escola Mare de Déu del Carme -
-
- Escola Mare de Déu del Carme -
-
- Escola Ramon Pont -
-
- Escola Ramon Pont -
-
