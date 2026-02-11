Jardiners municipals han treballat en la retirada de nius de cotorra al parc de Vallparadís. L’actuació es fa per evitar que caiguin, ja que són molt voluminosos i presenten un perill imminent de desprendre’s.
FOTOS | Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 20:17
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
- Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
- Nebridi Aróztegui
