Fotogaleries

FOTOS | Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 20:17

Jardiners municipals han treballat en la retirada de nius de cotorra al parc de Vallparadís. L’actuació es fa per evitar que caiguin, ja que són molt voluminosos i presenten un perill imminent de desprendre’s.

Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -
Nebridi Aróztegui
  • Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís -

Notícies recomenades