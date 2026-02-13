“Plovia dins de casa”: veïns del bloc afectat per la ventada a Les Arenes marxen pels danys de la pluja

Del vent a la pluja. Les precipitacions d'aquest divendres a Terrassa han agreujat la situació a l’edifici del número 116 del carrer de Mura, al barri de Les Arenes, on el temporal de dijous va aixecar la coberta i en van arrencar tant la làmina impermeabilitzant com les plaques de material aïllant. L'aigua s’ha filtrat a diversos pisos i ha obligat almenys una família a passar la nit fora de casa.
Després que la coberta quedés malmesa per la ventada de dijous, els veïns ja temien que la pluja prevista per a aquest divendres accentués el problema. I així ha estat. L'aigua ha entrat als habitatges superiors i també hi hagut afectacions als espais comuns.
“Ha començat a ploure dins del menjador”
La Paula Martín, que viu de lloguer a un tercer pis —l’últim de l’immoble— des de l’octubre, explica que aquest divendres al migdia, amb l’inici de la pluja, ha detectat les primeres gotes a la cuina. “Quan he tornat a casa he vist gotetes d’aigua al llum. Mentre parlava amb un tècnic que s'estava mirant la teulada, al menjador s’ha fet una bossa al sostre i, quan ha rebentat, m’ha caigut tot el guix. Ha començat a ploure dins del pis”, relata en declaracions a aquest diari.
La filtració ha afectat sobretot el menjador i, en menor mesura, la cuina. “Hem posat galledes i tovalloles, però era literalment pluja dins de casa. No donàvem l’abast”, assegura. Segons explica, dues parts importants del sostre han acabat cedint i han decidit abandonar l'habitatge. “Ens diuen que fins que no deixi de ploure no poden actuar a la coberta”, lamenta.
Marxen per decisió pròpia
Davant l’empitjorament de la situació, Martín ha trucat al 112 i també ha avisat la propietària del pis, que ja s'ha posat en contacte amb l'asseguradora. La policia ha fet una primera inspecció i ha pres fotografies; els bombers també han accedit a l’immoble per valorar els danys.
Tot i això, assegura que no ha rebut una indicació clara sobre si havia de marxar. “He preguntat si havia de sortir del pis. No m'han dit ni que marxés ni que em quedés”, explica. Finalment, han optat per passar la nit a casa dels pares d’ella. “Era insostenible quedar-nos-hi”, afirma.
Altres veïns també han resultat afectats. Al pis del costat, l'aigua també ha entrat a diverses estances i el seus ocupants també s'estaven plantejant marxar. Segons relata la Paula, l’aigua s’ha filtrat també cap a alguns pisos inferiors.
Als espais comuns, especialment al replà del tercer pis, l’aigua queia de manera constant prop de la claraboia que dona a la coberta. La maquinària de l’ascensor s’ha aturat per evitar danys. Durant hores, els ocupants de l'immoble han estat buidant recipients.
Frustració per la manca d’informació
Més enllà dels danys materials, Martín expressa sobretot frustració. “Veus com se t’està inundant la casa i ningú no t’explica quin és el procediment. No sabia si feia bé trucant a emergències. Ningú m’informava de res”, assegura.
Ara, pendent que millori el temps per poder intervenir a la coberta, la Paula afronta una situació d’incertesa sense saber quan podrà tornar a casa.