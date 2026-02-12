Terrassa s'ha llevat aquest dijous amb un episodi de vent intens que ha assolit cops propers als 90 km/h. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l'estació egarenca ha mesurat una ratxa màxima de 88,9 km/h entre la mitjanit i les vuit del matí, en el marc d'un temporal que ha escombrat la costa i la depressió prelitoral.
FOTOS | Els efectes de la ventada a Terrassa, en imatges
ARA A PORTADA
-
Alerta màxima per vent a Terrassa: arbres caiguts, mobiliari urbà malmès i afectacions a la mobilitat Laura Massallé
-
El vent arrenca la teulada d'un edifici a les Arenes: "He sentit com si fos una bomba" Arnau Fort | Pilar Màrquez
-
-
-
Caos a la mobilitat pel fort vent: l'R4 tallada cap a Manresa i un arbre desvia l'L9 d'autobús Pilar Màrquez
- Nebridi Aróztegui
- Fotoperiodista a Diari de Terrassa
Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 10:20
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 12:21
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
- Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | Retirada d'un niu de cotorres al parc de Vallparadís
- Fotogaleries FOTOS | Els bombers sanegen una façana del carrer de Volta
- Fotogaleries FOTOS | Així es troba actualment el pàrquing del Portal de Sant Roc
- Fotogaleries FOTOS | La “Carmen” de Gasa conquereix Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | La Gran Bojeria dels Gegants Bojos de Terrassa
- Fotogaleries FOTOS | Derrota del Terrassa FC a casa contra el FC Barcelona Atlètic