Fotogaleries

FOTOS | Els efectes de la ventada a Terrassa, en imatges

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de febrer de 2026 a les 10:20
Actualitzat el 12 de febrer de 2026 a les 12:21

Terrassa s'ha llevat aquest dijous amb un episodi de vent intens que ha assolit cops propers als 90 km/h. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l'estació egarenca ha mesurat una ratxa màxima de 88,9 km/h entre la mitjanit i les vuit del matí, en el marc d'un temporal que ha escombrat la costa i la depressió prelitoral.

Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -
Nebridi Aróztegui
  • Les imatges del temporal de vent a Terrassa -

Notícies recomenades