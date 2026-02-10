Fotogaleries

FOTOS | Així es troba actualment el pàrquing del Portal de Sant Roc

Publicat el 10 de febrer de 2026 a les 19:27
Actualitzat el 10 de febrer de 2026 a les 19:28

El govern municipal ha anunciat el projecte de remodelació de l’aparcament, amb un equipament que suposarà 219 places, i estarà disponible al públic a partir del 2029. L’obra tindrà una inversió prevista de 12.965.433 euros

La renovació del pàrquing del Portal de Sant Roc es durà a terme mitjançant un procediment constructiu específic que evita l’enderroc total de l’estructura existent. L’actuació permet renovar completament l’aparcament garantint la seguretat i l’estabilitat dels edificis de l’entorn.
 

Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -
Nebridi Aróztegui
  • Pàrquing del Portal de Sant Roc -

