FOTOS | Així es troba actualment el pàrquing del Portal de Sant Roc

El govern municipal ha anunciat el projecte de remodelació de l’aparcament, amb un equipament que suposarà 219 places, i estarà disponible al públic a partir del 2029. L’obra tindrà una inversió prevista de 12.965.433 euros
La renovació del pàrquing del Portal de Sant Roc es durà a terme mitjançant un procediment constructiu específic que evita l’enderroc total de l’estructura existent. L’actuació permet renovar completament l’aparcament garantint la seguretat i l’estabilitat dels edificis de l’entorn.