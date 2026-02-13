L’associació Bici Terrassa Club (BiTer) vol aturar per la via judicial el projecte de remodelació de l'aparcament soterrat del Portal de Sant Roc. L'entitat considera que el projecte incompleix la llei estatal de canvi climàtic i transició energètica i que contradiu els objectius de la Zona de Baixes Emissions (ZBE): la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, la protecció de la salut de la població i la promoció d'un canvi modal en la mobilitat per reduir l'ús del vehicle privat.
Segons fonts de l'entitat, ja han fet les primeres consultes legals: "Un servei jurídic ja ens ha fet una primera aproximació i ho hem volgut anunciar, tenim intenció de tirar-ho endavant", confirmen. Aquest pas arriba, diuen, després que el Consell Municipal de Medi Ambient de l'octubre passat votés en contra del projecte de l'Ajuntament amb una àmplia majoria (10 vots de 14), arran d'una proposta de BiTer per aturar-lo.
A BiTer reconeixen que la decisió de recórrer als tribunals no ha estat fàcil: "Ens sap greu fer-ho, perquè mai ens hem hagut de posar en aquesta tessitura, però entenem que el govern municipal ha pres una derivada totalment insostenible i hem de tirar endavant per aquesta via", lamenten.
Contradiccions i places buides al centre
L'entitat recorda que l'estudi de demanda i viabilitat econòmica encarregat pel mateix Ajuntament l'any 2023 ja considerava poc justificable la rendibilitat d'un nou pàrquing al Portal de Sant Roc, i suggeria "altres usos, com ara un dipòsit de laminació per a la retenció d’aigües". "Pels costos que té, no tindrà un retorn econòmic viable en els pròxims anys. Són moltes coses que no entenem", remarquen des de BiTer.
Més enllà de l'impacte econòmic, l'entitat denuncia "la greu incoherència" de promoure un aparcament al centre de la ciutat mentre es desplega una ZBE dissenyada per pacificar el trànsit i millorar la qualitat de l'aire. Des de l'associació subratllen que, malgrat que la llei estatal no prohibeixi explícitament construir un pàrquing dins d'una zona restringida, "tota norma té una intenció i una finalitat", i fer-ho en trenca l'esperit, que precisament busca reduir l'ús del vehicle privat i prioritzar la mobilitat activa.
En aquesta línia, l'entitat qüestiona la necessitat de crear més oferta d'estacionament. "Veiem que hi ha moltes places lliures, i ho hem anat a comprovar nosaltres mateixos. Hem vist que n'hi ha moltes de buides, un fet que només anuncien els panells d'informació variable", relaten. També es queixen que el consistori no els ha facilitat les dades detallades de la xarxa d'informació, malgrat haver-les demanades.
Finalment, BiTer considera "irresponsable" la intenció de l'executiu local d'aprovar i tirar endavant aquest projecte de 13 milions d'euros sense haver esperat a tenir el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el pla d'aparcaments. "El govern municipal anuncia un pla d'aparcaments i decideix fer aquesta obra abans de tenir-lo; tot plegat són tantes coses que no s'entenen", sentencien.
En aquest sentit, alerten que tots els especialistes coincideixen a assenyalar que una infraestructura d'aquestes característiques generarà un efecte crida i farà incrementar el trànsit als entorns. I recorden que tot això passa en un context en què el veïnat de carrers propers, com ara Arquimedes i Galileu, reclama des de fa temps reduir el trànsit de pas, just el contrari del que suposaria aquesta obra.
Per tot això, reiteren la crida a professionals de l'àmbit jurídic i tècnic, així com a la resta de la ciutadania, "per unir forces, sumar suports i recursos, i poder tirar endavant" amb el procediment judicial.