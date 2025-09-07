Els núvols que han entelat el cel de bona part de Catalunya aquest diumenge a la tarda han dificultat veure l'eclipsi lunar total. El fenomen astronòmic ha començat abans de la posta de sol i havia de ser visible fins a les 22.00 hores, però la nuvolositat ha impedit contemplar totalment la lluna de sang. S'anomena popularment així, ja que el satèl·lit adopta un color rogenc intens durant l'eclipsi. A Terrassa desenes de persones s'han concentrat prop del Monument a la Dona Treballadora on l'Agrupació Astronòmica de Terrassa hi ha organitzat una observació conjunta.
FOTOS | L'eclipsi de lluna des de Terrassa
Publicat el 07 de setembre de 2025 a les 23:54
Actualitzat el 07 de setembre de 2025 a les 23:55
- Observació de l'eclipsi de lluna des de Terrassa -
- Nebridi Aróztegui
