Bon inici de la campanya de vals descompte a Terrassa: "Ha vingut gent cada dia"

La campanya de dinamització del comerç local “Terrassa val molt!” ha arrencat a bon ritme. Els 57.600 vals de 5 i 10 euros –es podien comprar per la meitat del seu valor– emesos dimarts passat i exhaurits en pocs minuts ja han començat a ser bescanviats als prop de 300 comerços adherits a la iniciativa, que fan un balanç positiu de la primera setmana, tot i que amb diferències entre establiments.
Als diversos comerços consultats pel Diari de Terrassa el percentatge de compres amb vals sobre el total de facturació d’aquests primers dies se situa entre el 30% i el 5%, vorejant majoritàriament el 15% o el 20%. Això sí, tots els professionals preguntats coincideixen a assenyalar que la gran majoria de clients que fan servir bons en la seva compra, els utilitzen tots en un sol tiquet. La majoria són compres personals i en gran part, ja planificades.
Fins i tot en alguna botiga han tingut clients que han ajuntat els vals adquirits per diversos membres de la família. És el cas d’una tenda de roba del carrer de la Font Vella. “Els primers dies han estat bons, sobretot el pont. Aquest matí fins i tot hem fet una venda de 300 euros”, assegurava aquest dilluns Jonathan Moyano, responsable de la secció d’home d’aquesta botiga que va decidir sumar-se a la campanya després que en la primera edició molts clients els en parlessin. “Hi ha algun regal, però acostumen a ser compres personals, per a una jaqueta, per a peces cares... Compres ja pensades, no compres extra”, indicava.
“Déu n’hi do; ha vingut molta gent des del primer dia. Fins i tot ha vingut gent de fora preguntant si podia comprar els vals. Cada dia ha vingut gent”, comentava Marian Acedo, dependenta d’una botiga de bosses i articles de viatge. I afegia: “Fan servir tots els vals en una sola compra”.
“Normalment, fan servir els 60 euros en vals de cop”, coincidia Laia Riera, l’encarregada d’una sabateria del carrer de Sant Pere. Aquí, però, havien notat un ritme d’afluència un pèl menor que el de l’any passat. “Ha anat bé, però potser he notat una mica menys de gent. Potser s’ho gasten en altres coses”, deia Riera. Coincidia amb ella Coraima Moreno, dependenta d’una tenda de roba: “Altres anys hem tingut més feina més aviat. Van entrant vals, no molts, però anem fent”. “Normalment, són compres personals que passen dels 100 euros, aprofiten els vals i els passen”, assenyalava sobre l’import mitjà del tiquet.
“Ha arribat algun val, però no gaires. Esperem que s’animi la cosa d’aquí en endavant”, assenyalava Javier Garcia. Tot i això, aquest treballador d’una botiga d’articles de regal admetia que habitualment, en edicions anteriors, els primers dies sempre han estat més fluixos: “Al final de la campanya és quants més clients amb vals venen”, sentenciava.