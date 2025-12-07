“En els osteosarcomes, encara es fan servir teràpies de fa 30 anys”

Ivana Jordà és metgessa. Treballa a MútuaTerrassa, però ara està de baixa. El seu fill, Pau Dinarès Jordà, va morir el passat 2 de novembre a l’edat de 22 anys, víctima d’un osteosarcoma, un càncer dels ossos que és freqüent en nens, adolescents i gent jove. El calvari viscut no només l’ha afectat a nivell personal. També professional.
Com a ginecòloga, s’ha topat amb diferents episodis oncològics en el decurs de la seva trajectòria professional. Ser a l’altra banda li ha canviat la mirada cap als malalts oncològics. “Això em farà ser molt millor com a metge. Sempre intentes fer el màxim, però quan ets a l’altre costat, t’adones que fem coses malament. Cal humanitzar la medicina, oferir un acompanyament”.
“S’ha avançat molt en els tractaments contra el càncer. Abans de seguida s’operava. Ara hi ha teràpies dirigides, quimioteràpies més individualitzades. Alguns càncers, els més freqüents, s’investiguen, es coneixen molt més i es tracten millor. És el cas del càncer de mama”, assenyala. I afegeix: “En els osteosarcomes, s’apliquen els mateixos mètodes de fa 30 anys. Són malalties complexes, que no es coneixen tant, perquè no s’investiga tant. Es van fent petits assajos, però la inversió que s’hi dedica és molt petita. Per això és tan important la investigació, per trobar tractaments diferents dels clàssics. Requereix diners i temps”.
La Marató de 3Cat
La família ha decidit col·laborar amb La Marató de 3Cat, dedicada al càncer. Dimecres al vespre es durà a terme al camp de l’Egara, on el Pau jugava a hockey, una fotografia aèria multitudinària amb la samarreta que els amics del Pau es posaven per entrenar quan, ara fa tres anys, li van diagnosticar la malaltia. Es venen a 20 euros i hi ha quatre talles. La recaptació camina cap als 4.000 euros, que es destinaran a la investigació contra el càncer. “L’objectiu és memorar la memòria del Pau, honrar-lo i intentar ajudar aportant diners a la investigació”.