El "Wrapped" de Terrassa: quins són els artistes amb més oients mensuals?

Com cada desembre, arriba el resum de l'any de l'app Spotify

  • Miki Nuñez als Premis Muncunill 2025 -

Publicat el 08 de desembre de 2025 a les 19:23
Actualitzat el 08 de desembre de 2025 a les 19:36

 1. Miki Núñez - 310.846 oients mensuals

 

  • Miki Nuñez als Premis Muncunill 2025

“AVUI” I UN ANY MÉS, EL REFENT DE LA MÚSICA TERRASSENCA

Més concerts que cançons enguany per en Miki. Tot i que no ha tret àlbum, hem pogut gaudir de música nova de l’egarenc: “Avui” (266.863 reproduccions), “La Barca” i “Televisió”, conjuntament amb el grup Sexenni. Cal recordar que a Terrassa, vam poder gaudir d’ell a la Festa Major, i un any més, el veurem a 3Cat donant les campanades.

2. Guillo Rist - 284.090 oients mensuals

 

  • Guillo Rist

LA HISTÒRIA ES REPETEIX, “OT” CATAPULTA TERRASSA

Des de la seva entrada a “Operación Triunfo 2025”, ja se situa com un dels artistes més escoltats de Terrassa. La seva versió d'“APT”, de Bruno Mars, ja supera el milió de reproduccions. Abans d’irrompre a l’acadèmia va llençar el senzill “Medio raro”.

3. Doctor Prats -189.295 oients mensuals

 

  • Concert de Doctor Prats Festa Major de Terrassa 2025

FAN "F5" I RECARREGUEN ENERGIES

Després de tres anys del darrer, la banda terrassenca ha publicat aquest 2025 el seu cinquè àlbum, “F5”, on  “Extraordinàriament normal”, amb 730.000 i “Aeròbic”, amb 640.000, han estat les cançons més escoltades a Spotify.

4. Lildami - 74.151 oients mensuals

 

  • Lildami Festa Major de Terrassa 2025

UN 2025 PROLÍFIC PEL NEN DAMI

Un àlbum i un EP ha presentat enguany el terrassenc. El seu quart disc, “Bentornat”, ens ha deixat temacles com “El camí” (137.835 reproduccions) o “Si 10 vol” en col·laboració amb el terrassenc Galgo Lento. Fa només uns dies, Lildami ens regalava “5:MM”, un EP de cinc temes en col·laboració amb el seu amic i ja mític productor,  Sr.Chen.

5. Ainoa Blanco - 50.347 oients mensuals

 

  • Ainoa Blanco

“DIME": UN PAS MÉS ENLLÀ DE LES VERSIONS

Coneguda principalment per fer versions flamenques de grans èxits com “Quédate” o a “La Bachata”, ha llençat aquest 2025 un dels seus primers treballs propis. “Dime”, en col·laboració amb “Keko y Mario”, suma ja més de 22.000 reproduccions. La versió de “Khé”, publicada enguany, compta amb 33.000.

6. Sara Roy - 30.667 oients mensuals

 

  • Concert de Sara Roy Festa Major de Terrassa 2025

L'"ALTER EGO" DE LA MANRESANA VIU A TERRASSA"

En un any marcat per la seva gira d’”Alter Ego", que va passar per Terrassa a Festa Major, hi ha hagut un petit espai per nova música. De la mà del projecte “Bo, sa i d’aquí”, la Sara ha publicat el senzill “Agafa’m de la mà”, amb què supera les 10.000 escoltes.

7. Ostia Puta - 22.140 oients mensuals

 

  • Ostia Puta

UN ANY DE RESSACA PER L'ADEU DE LA BANDA

La cèlebre banda terrassenca de punk i rock va acomiadar-se definitivament el desembre de 2024, deixant-nos un EP, “Rescatados”, gravat en gran part en directe, que ha estat ressonant a moltes cases de Terrassa. L’àlbum sumava un nou tema “Verdad o Consecuencia”.

8. Litus - 13.137 oients mensuals

 

  • Litus a amb l`Orquestra de Terrassa al`Auditori 

EN TOT, DE LA MÀ D'ANDREU BUENAFUENTE

L’any del terrassenc ha estat marcat per les seves coproduccions amb Andreu Buenafuente. Des del disc de versions “Todas Las Canciones Del Mundo”, fins al senzill “Malson per Entregues”, una versió del treball de Serrat a què es va sumar Ana Belén i compta amb més de 17.000 reproduccions.

9. D’Callaos - 9.387 oients mensuals

 

  • Concert de D`Callaos Sala Rasa 64

UN NOU ÀLBUM MÉS DE 10 ANYS DESPRÉS

La banda de rock-flamenc terrassenca no ens regalava cap àlbum des de l’any 2014. Després d’un temps d’inactivitat, enguany han presentat “A Pelo”, un treball que ens recorda als millors anys de la banda.  I el retorn als escenaris també es va donar a Terrassa, a la Festa Major, on va poder interpretar el seu nou repertori, amb caçons com “Será Mejor”, escoltada més de 1.000 vegades.

10. Galgo Lento - 6.753 oients mensuals

 

  • Galgo Lento al Limbic Festival

"COPILOT AUTOMÀTIC" I NOVA MÚSICA EL 2025?

El 2025 d’en Martí ha estat de consagració. Concerts arreu per fer sonar “Copilot” el seu disc publicat ara fa un any. Amb tot, hi ha hagut un petit espai per nova música enguany, en format col·laboració i amb un dels referents terrassencs, en Lildami: “Peus Gelats”.

11. Gemma Humet - 3.375 oients mensuals

 

  • Concert de Gemma Humet Festa Major de Terrassa 2024

L'HIMNE DE LA MERCÈ AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN TERRASSENCA

No tothom pot dir que ha estat la creadora de la banda sonora d’una festivitat tan important com la Mercè. No és el cas de la Gemma Humet, que aquest 2025 ha centrat gran part de la seva activitat musical en compondre “La Mercè canta”. L’himne creat per la terrassenca compte amb més de 5.350 escoltes. Ella mateixa va interpretar el tema al vídeo promocional de l’Ajuntament, amb Banda Municipal de Barcelona.

12. Hereus del Beat - 2.553 oients mensuals

 

  • Hereus del Beat

DE KYOTO A CA N'AURELL, EN AVIÓ I SOBRE EL BEAT

El grup de rap terrassenc ha estat d’allò més actiu enguany. Dos senzills: “A Fondo” (3.118 reproduccions) i “Destil·lant” (1.542 reproduccions), a més d’un àlbum amb referències locals. “Aerolínies” presenta un seguit de set cançons, totes elles amb noms de ciutats i els seus codis postals. Una d’elles, ens és familiar als terrassencs: “Ca n’Aurell 8224”, amb més de 1.000 reproduccions.

Recomanem: “Dr. Pearson” de Roger Torné

 

  • Roger Torné

L’artista terrassenc tanca el 2025 amb 2.500 oients mensuals i grans números en el seu treball d’enguany, l’àlbum “Dr. Pearson”, que inclou temes com “Aquest estiu” que acumulen més de 80.000 escoltes.

