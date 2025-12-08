El "Wrapped" de Terrassa: quins són els artistes amb més oients mensuals?

1. Miki Núñez - 310.846 oients mensuals
“AVUI” I UN ANY MÉS, EL REFENT DE LA MÚSICA TERRASSENCA
Més concerts que cançons enguany per en Miki. Tot i que no ha tret àlbum, hem pogut gaudir de música nova de l’egarenc: “Avui” (266.863 reproduccions), “La Barca” i “Televisió”, conjuntament amb el grup Sexenni. Cal recordar que a Terrassa, vam poder gaudir d’ell a la Festa Major, i un any més, el veurem a 3Cat donant les campanades.
2. Guillo Rist - 284.090 oients mensuals
LA HISTÒRIA ES REPETEIX, “OT” CATAPULTA TERRASSA
Des de la seva entrada a “Operación Triunfo 2025”, ja se situa com un dels artistes més escoltats de Terrassa. La seva versió d'“APT”, de Bruno Mars, ja supera el milió de reproduccions. Abans d’irrompre a l’acadèmia va llençar el senzill “Medio raro”.
3. Doctor Prats -189.295 oients mensuals
FAN "F5" I RECARREGUEN ENERGIES
Després de tres anys del darrer, la banda terrassenca ha publicat aquest 2025 el seu cinquè àlbum, “F5”, on “Extraordinàriament normal”, amb 730.000 i “Aeròbic”, amb 640.000, han estat les cançons més escoltades a Spotify.
4. Lildami - 74.151 oients mensuals
UN 2025 PROLÍFIC PEL NEN DAMI
Un àlbum i un EP ha presentat enguany el terrassenc. El seu quart disc, “Bentornat”, ens ha deixat temacles com “El camí” (137.835 reproduccions) o “Si 10 vol” en col·laboració amb el terrassenc Galgo Lento. Fa només uns dies, Lildami ens regalava “5:MM”, un EP de cinc temes en col·laboració amb el seu amic i ja mític productor, Sr.Chen.
5. Ainoa Blanco - 50.347 oients mensuals
“DIME": UN PAS MÉS ENLLÀ DE LES VERSIONS
Coneguda principalment per fer versions flamenques de grans èxits com “Quédate” o a “La Bachata”, ha llençat aquest 2025 un dels seus primers treballs propis. “Dime”, en col·laboració amb “Keko y Mario”, suma ja més de 22.000 reproduccions. La versió de “Khé”, publicada enguany, compta amb 33.000.
6. Sara Roy - 30.667 oients mensuals
L'"ALTER EGO" DE LA MANRESANA VIU A TERRASSA"
En un any marcat per la seva gira d’”Alter Ego", que va passar per Terrassa a Festa Major, hi ha hagut un petit espai per nova música. De la mà del projecte “Bo, sa i d’aquí”, la Sara ha publicat el senzill “Agafa’m de la mà”, amb què supera les 10.000 escoltes.
7. Ostia Puta - 22.140 oients mensuals
UN ANY DE RESSACA PER L'ADEU DE LA BANDA
La cèlebre banda terrassenca de punk i rock va acomiadar-se definitivament el desembre de 2024, deixant-nos un EP, “Rescatados”, gravat en gran part en directe, que ha estat ressonant a moltes cases de Terrassa. L’àlbum sumava un nou tema “Verdad o Consecuencia”.
8. Litus - 13.137 oients mensuals
EN TOT, DE LA MÀ D'ANDREU BUENAFUENTE
L’any del terrassenc ha estat marcat per les seves coproduccions amb Andreu Buenafuente. Des del disc de versions “Todas Las Canciones Del Mundo”, fins al senzill “Malson per Entregues”, una versió del treball de Serrat a què es va sumar Ana Belén i compta amb més de 17.000 reproduccions.
9. D’Callaos - 9.387 oients mensuals
UN NOU ÀLBUM MÉS DE 10 ANYS DESPRÉS
La banda de rock-flamenc terrassenca no ens regalava cap àlbum des de l’any 2014. Després d’un temps d’inactivitat, enguany han presentat “A Pelo”, un treball que ens recorda als millors anys de la banda. I el retorn als escenaris també es va donar a Terrassa, a la Festa Major, on va poder interpretar el seu nou repertori, amb caçons com “Será Mejor”, escoltada més de 1.000 vegades.
10. Galgo Lento - 6.753 oients mensuals
"COPILOT AUTOMÀTIC" I NOVA MÚSICA EL 2025?
El 2025 d’en Martí ha estat de consagració. Concerts arreu per fer sonar “Copilot” el seu disc publicat ara fa un any. Amb tot, hi ha hagut un petit espai per nova música enguany, en format col·laboració i amb un dels referents terrassencs, en Lildami: “Peus Gelats”.
11. Gemma Humet - 3.375 oients mensuals
L'HIMNE DE LA MERCÈ AMB DENOMINACIÓ D'ORIGEN TERRASSENCA
No tothom pot dir que ha estat la creadora de la banda sonora d’una festivitat tan important com la Mercè. No és el cas de la Gemma Humet, que aquest 2025 ha centrat gran part de la seva activitat musical en compondre “La Mercè canta”. L’himne creat per la terrassenca compte amb més de 5.350 escoltes. Ella mateixa va interpretar el tema al vídeo promocional de l’Ajuntament, amb Banda Municipal de Barcelona.
12. Hereus del Beat - 2.553 oients mensuals
DE KYOTO A CA N'AURELL, EN AVIÓ I SOBRE EL BEAT
El grup de rap terrassenc ha estat d’allò més actiu enguany. Dos senzills: “A Fondo” (3.118 reproduccions) i “Destil·lant” (1.542 reproduccions), a més d’un àlbum amb referències locals. “Aerolínies” presenta un seguit de set cançons, totes elles amb noms de ciutats i els seus codis postals. Una d’elles, ens és familiar als terrassencs: “Ca n’Aurell 8224”, amb més de 1.000 reproduccions.
Recomanem: “Dr. Pearson” de Roger Torné
L’artista terrassenc tanca el 2025 amb 2.500 oients mensuals i grans números en el seu treball d’enguany, l’àlbum “Dr. Pearson”, que inclou temes com “Aquest estiu” que acumulen més de 80.000 escoltes.