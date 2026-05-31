FOTOS | Dos nous gegantons debuten a la XIV Diada Antoni Messeguer

La cultura popular terrassenca no posa el fre aquesta primavera. Aquest dissabte s'ha celebrat la catorzena edició de la Diada Antoni Messeguer dels Geganters de Terrassa. Enguany, a més de commemorar que la colla serà la protagonista a l'Anuari de Terrassa del 2025, han pogut donar la benvinguda a dos gegantons nous, els quals són unes rèpliques en petit dels Gegants Vells, en Robesa i la Pepona. A la jornada han estat convidats els gegants de Parets del Vallès, Vacarisses, Ullastrell i el de l'Escola El Cim de Terrassa.
