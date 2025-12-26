Els fets han tingut lloc cap a les 8 del matí, quan, per causes que s’estan investigant, el conductor ha perdut el control del cotxe i ha acabat dins la la bassa de la plaça de l'Aigua.
FOTOS | Un vehicle enfonsat dins la font de la plaça de l’Aigua
Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 11:41
- Accident de cotxe a la plaça de l'Aigua -
- Nebridi Aróztegui
