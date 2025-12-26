La imatge de Sant Esteve: un cotxe acaba dins la font de la plaça de l’Aigua

Ensurt i molta curiositat aquest matí a Terrassa. Un accident de trànsit ha deixat un vehicle enfonsat dins la gran font de la plaça de l’Aigua, una escena tan sorprenent com inesperada que ha captat l’atenció de desenes de veïns.
Els fets han tingut lloc cap a les 8 del matí, quan, per causes que s’estan investigant, el conductor ha perdut el control del cotxe i ha acabat dins la plaça. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, tot apunta a una passada de frenada en un moment en què la calçada estava mullada a causa de la pluja, fet que hauria provocat la pèrdua de control del vehicle.
Malgrat l’espectacularitat de l’accident, el conductor n’ha sortit il·lès i els dos acompanyants amb qui compartia vehicle, també. A més, s’ha sotmès a la prova d’alcoholèmia, que ha donat un resultat negatiu de 0,0.
L’escena ha aixecat una gran expectació entre els veïns de la zona, molts dels quals s’han apropat a la plaça per observar el vehicle dins l’aigua i immortalitzar una imatge poc habitual al centre de la ciutat. No ha estat fins passades dues hores de l’incident que la grua municipal ha pogut retirar el cotxe, allargant encara més el moment de sorpresa.
Una estampa curiosa i comentada que ha convertit el matí de Sant Esteve en una jornada ben diferent a la plaça de l’Aigua.