El Terrassa FC ha sumat els seus tres primers punts de la lliga després de superar al Torrent a l'Estadi Olímpic. Els de Víctor Bravo, que han millorat molt a la segona meitat després d'una primera més fluixa i amb poques idees, han guanyat per 1 a 0 amb un gol d'Isma.
FOTOS | Victòria del Terrassa FC a casa contra el Torrent CF
Publicat el 15 de setembre de 2025 a les 12:02
- Terrassa FC 1 - Torrent CF 0 -
- Nebridi Aróztegui
