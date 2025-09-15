FOTOS | XXXI Diada de l'Avi Emili dels Castellers de Terrassa

El Raval de Montserrat ha acollit aquest cap de setmana la 31a edició de la Diada de l'Avi Emili, una jornada castellera que enguany ha servit per commemorar els 125 anys del naixement d’Emili Miró, una figura destacada en la història dels castells a Terrassa.
L’acte ha comptat amb la participació dels Castellers de Terrassa, com a colla amfitriona, i de les colles convidades Castellers de Barcelona i Castellers de Berga. Els Castellers de Terrassa han completat un 4 de 7, un 4 de 7 amb pilar i un 3 de 7. Els Castellers de Barcelona han descarregat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 5 de 7. Per la seva banda, els Castellers de Berga han assolit un 3 de 7, un 2 de 6 i un 4 de 6 amb pilar.
La diada s’ha desenvolupat amb normalitat i ha reunit nombrosos espectadors al centre de la ciutat.