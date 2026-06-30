De guerres amables a base d’aigua

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Parc de Vallparadís (1988-2026)
A pocs dies perquè comenci la Festa Major, a aquest espai torna una instantània del passat que rememora aquesta celebració. Si a l’edició d’ahir l’escenari era el parc de Sant Jordi i una barca en una bassa, avui segueix havent-hi aigua, però en una guerra. Guerra amistosa, no cal aclarir-ho. El programa informava d’aquesta manera: “Anem tots a mullar-nos al Parc de Vallparadís. L’acte és patrocinat per Mina Pública de Aguas de Terrassa, S.A.”. L’acte va començar a dos quarts de set de la tarda i es va fer el dilluns dia 4 de juliol.
Era la Festa Major de 1988, any de l’aparició de la cançó “First Time”, del cantant nord-americà Robin Beck, i es tractava de mullar als altres, una activitat més agradable quan s’intensifica la calor, com passa gairebé cada any per aquelles dates.
En el programa, però, no s’especificava quines eren les “armes” reglamentàries per poder participar en aquesta batalla. Pel que es veu a la foto, les galledes podrien ser el principal objecte a emprar per mirar de mullar als contraris, però no es pot descartar que hi hagués presència de pistoles d’aigua.
La seva munició
Es veu de manera molt nítida com un noi, a la part esquerra, descarrega tota la seva munició en forma d’aigua a una parella que no pot fer res per evitar l’impacte. Al mig del panorama, una noia amb posat seriós es dirigeix cap als protagonistes sense una intenció molt evident. Possiblement es volia afegir a la festa o, al contrari, podria estar farta de tanta aigua i volia marxar.