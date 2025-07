De senyals girats i semàfors absents

Carrer Major / Portal de Sant Roc 1990 -2025

Si fos possible fer memòria i poder establir una relació dels senyals de trànsit o els semàfors que hem vist canviar de lloc o, simplement, desaparèixer dels carrers, probablement no acabaríem i seria una llista extensa i excessivament llarga. Comparar les dues fotografies que surten en aquesta edició és el viu exemple de la primera frase de l’article d’avui. A la més actual, es veuen els senyals girats mentre que a l’antiga, que és de 1990, any en què Kevin Costner va guanyar l’Oscar a la millor direcció, pel film “Dances with Wolves”, estan de cara a la persona que es va encarregar de fer-la. Tot farcit amb un semàfor que pel motiu que sigui, es va treure d’aquesta ubicació.

Carrer Major / Portal de Sant Roc 1990

Arxiu Diarid e Terrassa

Carrer Major / Portal de Sant Roc 2025

Nebridi Aróztegui



No cal fer molt drama perquè s’hagi tret un semàfor o un senyal canviï de sentit. És el que passa amb el temps, que els carrers veuen alterada la seva idiosincràsia i, per tant, cal adequar la cartelleria i altres elements al moment. Aquesta zona que es veu, amb el carrer Major, el portal de Sant Roc i altres de la ciutat, no deixa de ser una de les més concorregudes de la localitat. És normal, doncs, que es produeixin canvis i mutacions.

A la Plaça Vella



El personal passa en un alt nombre habitualment per aquest enclavament, dirigint-se a la Plaça Vella o, al contrari, cap a la rambla d’Ègara. Són, per tant, punts neuràlgics que es podrien catalogar de la seva mateixa categoria. No es podria quantificar quantes persones passen per aquí i, encara menys, quantes recorden com era tot l’any 1990.