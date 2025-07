Un local ben famós i potser l’Antonio

Plaça Vella (1996-2025)

La Plaça Vella tal com es veu a la instantània del passat, que és de 1996, any del naixement del productor i compositor del Nepal Aasis Beats, val a dir que té un munt de particularitats que la fan diferent de com és aquest enclavament cèntric de la ciutat en els nostres dies. No és perquè hi ha paradetes a la part esquerra de la imatge, perquè és un fet circumstancial. És per altres motius que tenen a veure, entre altres, amb el creixement de l’arbrat o amb els locals del sector de la restauració de renom o coneguts que hi havia i que van ser substituïts per altres de menys fama, però que continuen oferint els seus serveis.

Plaça Vella 1996

Quico Ortega / Arxiu Diari de Terrassa

Plaça Vella

Alberto Tallón



Un dels establiments que estava situat a la dreta era Bocatta i es poden veure les tres primeres lletres i gairebé la quarta al cartell que lluïa llavors en aquesta ubicació. Aquesta cadena de comerços s’havia creat l’any 1986, és a dir, deu anys abans que es fes aquesta fotografia. La seva especialitat, dins del món d’allò que se’n diu “menjar ràpid”, eren els entrepans i la seva presència va anar minvant, si bé encara en queda algun.

El paviment de la plaça

L’operari d’Eco-Equip que es veu en primer pla està netejant el paviment de la plaça. Al fons també es detecta un petit grup de persones que sembla que controlen la situació. A la seva esquerra també es veu la figura d’un home que sembla l’Antonio, però no queda del tot clar. Qui ja tingui uns anys el recordarà demanant cigarros amb aquell somriure tan humil i innocent que exhibia. Eren altres èpoques.