Una xocolata i el motiu de la secció

Masia de Ca n’Anglada (2005-2025)

La quantitat de masies que té la ciutat i els seus voltants és notable i, en moltes ocasions, dels seus noms van arribar les denominacions d’alguns dels barris. La que es veu a les dues instantànies que surten a l’edició d’avui és la de Ca n’Anglada. A la imatge del passat, que és de 2005, any de l’huracà Katrina, es veu en un estat més que deplorable, amb moltes de les seves parts malmeses. Només fa una mica de gràcia pels elements ‘oci per a infants i, sobretot, pels gronxadors, que a sobre exhibeixen la publicitat d’una marca de xocolates reconeguda, la Torras.

Masia de Ca n`Anglada 2005

Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa

Masia de Ca n`Anglada

Uma Jareño



A la fotografia més actual, el panorama canvia de manera absoluta. Es veu un edifici antic, perquè ho és i això no es pot variar, però tot està molt més arreglat i es fa millor de veure i contemplar. Tornant als gronxadors i a l’element del seu costat, de complicada definició, però present a molts parcs infantils en el passat, se suposa que no estaven allí per casualitat. Després els van eliminar, però seria bo saber una mica més de la seva història. Esperarem que algú la sàpiga, estaria molt bé.

El seu entorn

Com es deia a l’inici, de masies a aquesta localitat i el seu entorn n’hi ha i n’hi havia que van ser molt rellevants en la seva època. Tanmateix, tot passa a la vida i finques que un dia van ser la repera, han passat a certa irrellevància.

És un fet que no es pot evitar i, sovint, ens trobem casos semblants d’altres edificis o construccions. Per sort, hi ha aquesta secció, que ens permet recordar els vells temps.