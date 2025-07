Una inauguració que es podrà repetir

Portal de Sant Roc 1972 - 2025

Va ser el 17 de març de 1972 quan es va inaugurar l’aparcament del portal de Sant Roc, un equipament que, amb els anys, s’ordenaria que aturés les seves activitats per problemes a la seva estructura i que està previst que es torni a arreglar perquè funcioni de nou. Es veu a la imatge del passat, com les autoritats de llavors, amb el personatge amb ulleres fosques de torn, una figura molt habitual llavors entre el funcionariat, en l’acte aquell tan típic de tallar la cinta i amb l’alcalde de l’època, Josep Donadeu amb les tisores a la mà. Tampoc falta la presència dels caps de la policia local i de la policia armada, que llavors tenia caràcter militar. Eren altres temps.

Inauguració del pàrquing del Portal de Sant Roc 1972

Rafael Aróztegui - Fotos Bros - Arxiu Diari de Terrassa

Portal de Sant Roc

Uma Jareño



Ara, les inauguracions no deuen ser molt diferents de les d’abans. Si es talla una contra o no, tocarà comprovar-ho el dia que toqui anar a alguna, sigui per cobrir la informació o per plaer o, simplement, per quedar bé amb algun conegut o acompanyar-lo per fidelitat, que també és un bon motiu per anar-hi.



A 1972, any de l’estrena del programa esportiu “Estudio Estadio”, a aquesta ciutat li quedava molt camí per recórrer abans de convertir-se en una localitat més oberta i amb més projecció. D’això, amb anterioritat, se n’ha parlat a aquest espai i abastament.

Zona de vianants



L’aparcament no funciona i tallar el pas dels vehicles va establir una gran zona de vianants que abans no existia. Són les coses que passen sovint sense voler i que, s’ha d’admetre, la gent s’hi acaba acostumant.