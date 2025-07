Una filera de taxis i un vehicle amagat

Rambleta del Pare Alegre (1992-2025)

Conflictes similars als que viscut en el passat recent entre taxistes i altres formes de transport privat amb cotxes, sembla que no són patrimoni de l’època actual. També hi havia alguna batalla entre taxis i cotxes de lloguer i la imatge del passat es va fer per il·lustrar aquest fet. És de 1992, any del Cobi i, com es deia, es va immortalitzar, suposadament, per algun reportatge o article dedicat a aquesta qüestió.

La convivència en alguns sectors no sempre és plàcida i cadascú defensa el seu terreny, i ben bé que fa. No sempre és agradable que hi hagi novetats que puguin afectar a algunes persones, encara que tothom té dret a guanyar-se la vida o, si més no, a intentar-ho.

Rambleta del Pare Alegre 1992

Jordi Segarra

Rambleta del Pare Alegre

Nebridi Aróztegui



La zona que apareix a les dues instantànies és la rambleta del Pare Alegre, a tocar d’on hi ha l’Hotel Don Cándido. La filera a dues bandes de taxis amaga i si no s’està atent no es distingeix, a un cotxe de la policia local. Està a la segona posició de la filera de la dreta i, com és lògic, no llueix aquell 1, 2, 3 dels taxis, que determinaven la zona on anava el passatge que agafaven. Un cotxe de la policia enmig d’aquesta mena d’invasió de taxis era un contrast interessant, segurament.

Canviat molt

Mirant la fotografia actual es comprova que la ubicació no és que hagi canviat molt, però ja no poden estacionar vehicles a la part de la dreta. És un enclavament que ha variat ben poc en línies generals i que acull automòbils i altres del sector, però ja no hi veiem taxis. Algun, però, hi deu passar de tant en tant.