Un conegut i un dia per col·laborar

Rambla d'Ègara 1992 - 2025

Tornem a la rambla d’Ègara per rememorar el dia de la Creu Roja de l’any 1992. Com es veu a la imatge més antiga, amb unes guardioles de color blanc, però amb la mítica creu vermella d’aquesta entitat, es captaven ajudes econòmiques a peu de camp, al carrer. Ara tot es fa més aviat online, a través de Bizum o també comprant roses solidàries. Una mica de tot, adaptant-se als nous temps i a les noves tecnologies.

Rambla d`Ègara 1992

Domingo Salmerón - Arxiu Diari de Terrassa

Rambla d`Ègara

Nebridi Aróztegui

Moltes de les persones que hagin observat la instantània de fa més temps hauran descobert que, el bon ciutadà que es va acostar a aportar la seva col·laboració monetària a la taula de la Creu Roja és el Jaume Planas, dissenyador terrassenc que va desenvolupar la seva trajectòria professional a Canal Terrassa



És com una mena de retorn el fet de poder-se veure en una d’aquestes imatges del passat que van circulant per aquesta secció des de fa uns anys. Han passat diversos personatges de reconeguda filiació “terrassenquista” i no només han sigut carrers, places, edificis o monuments. Les persones i, sobretot, les d’aquí, també han tingut i continuen tenint la seva rellevància a aquest espai, el de “les fotos antigues”, com solen anomenar-la molts dels lectors.

Aquestes jornades



Recuperant una gran part del paisatge que es pot visionar a la foto més vella, aquestes jornades per poder recaptar fons per col·laborar amb entitats d’aquesta classe ja no són tan presents en els nostres carrers. Ara les formes són diferents i, fins i tot, es demana una ajuda més a llarg termini que no pas unes monedes.