Unes esquerdes i fotos de testimoni

Avinguda del Vallès 1995 - 2025

La foto més antiga de les que surten avui correspon a un barri que sembla que porti nom i dos cognoms, les Arenes - la Grípia - Can Montllor. I, informativament, es va fer en el seu dia perquè hi havia unes esquerdes a l’habitatge que es pot contemplar. La instantània és de 1995, any de la mort del cantant indonesi Abiemanyu Ngesti, i servia per ensenyar que, realment, hi havia un problema que s’havia d’arreglar. No perquè quedi molt clar a la fotografia en qüestió, però, segurament, alguna cosa es devia veure.

Avinguda del Vallès 1995

Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa

Avinguda del Vallès

Nebridi Aróztegui



Sovint, en un mitjà escrit, es fan moltes fotos quan s’envia al professional a fer-les, No només se’n fa una o dues. Se’n necessiten vàries en molts dels casos, per acabar triant la que més casa amb el que es vol explicar. Cert és que, segons per a quines notícies o informacions o seccions, tampoc cal fer-ne un fotimer. Cal, però, recordar que això ha canviat i, abans, quan les càmeres eren analògiques, la cosa anava de negatius i, aquí sí, s’havia de ser prudent, perquè si s’acabava el carret, malament.

Càmeres digitals



En els nostres dies, amb les càmeres digitals, el tema es basa en la targeta de memòria. Per tant, el fotògraf en pot fer moltes més i, a més, té l’avantatge que les pot visionar de seguida i esborrar les que hagin sortit malament o que sap del tot que no li serviran per a res.

Un habitatge amb esquerdes és notícia i, per aquest motiu, algú va enviar al fotògraf a fer aquesta imatge més antiga, per il·lustrar la notícia, si és que es va publicar, ves a saber.