Sempre a l’estiu i l’incivisme evident

Carrer Major 1988 - 2025

Anar pel carrer, sigui distret o atent a tot el que pugui passar, i ensopegar amb alguna obra o acció per arreglar un desperfecte a la vorera o a l’asfalt, no és cap novetat ni un fet paranormal. És a l’ordre del dia i, quan arriben els mesos d’estiu, encara més. És quan s’aprofita per a aquests treballs, se suposa, per molestar a menys gent, ja que, també se suposa, molts se n’han anat de vacances i no estan a la ciutat. Els que es queden, molt contents no acostumen a estar i pensen que no és just haver d’aguantar les incomoditats que es puguin derivar d’aquestes feines, a més de no poder gaudir encara dels dies de descans habituals a aquestes dates.

Carrer Major 1988

Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa

Carrer Major

Nebrisi Aróztegui



Tota aquesta explicació ve derivada del panorama que es pot visionar a la instantània del passat, que és de 1988, any de la mort de l’historiador de l’art polonès Jan Białostocki. A la fotografia actual no hi ha ni rastre d’arranjaments ni d’obres ni altres actuacions que es puguin considerar com a tals. Es veu, simplement, el carrer Major com altres carrers, amb l’incivisme d’alguns que, passant-se pel peu els senyals de trànsit, circulen contra direcció..

Senyalització



Precisament, els operaris de la foto més antiga estaven amb el tema, amb la senyalització viària, en aquest cas, la de terra. Perquè també és un senyal un pas zebra, ja que indica informació als conductors. Per la seva vestimenta es detecta fàcilment que aquesta imatge és d’èpoques de temperatures altes. els pantalons curts, les samarretes i el calçat que porten ho delaten.