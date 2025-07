Un cotxe en flames i no era ficció

Rambla d'Ègara 1996 - 2025

Si no ens enganyen, la imatge del cotxe en flames de la fotografia del passat no era en un rodatge cinematogràfic ni res que se li pugui assemblar. Va ser real, i ho corrobora el cotxe de Bombers que es veu arribant a la zona del sinistre (quin gran terme aquest per descriure situacions similars). La instantània del passat, que és de 1996, any en què la formació musical britànica Napalm Death va publicar el seu sisè disc titulat “Diatribes”, reflecteix el moment d’angoixa que provoca tot foc o incendi descontrolat, sigui més petit o sigui molt més gran.

Rambla d`Ègara 1996

Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa

Alberto Tallón



Aquesta angoixa, si ens endinsem una mica més en la foto i ens fixem en les cares de les persones que hi ha, es fa patent. Fins i tot, una noia fa aquella expressió de sorpresa que et deixa amb la boca ben oberta, fent com una mena de lletra “O”. És el súmmum de la sorpresa barrejada amb incredulitat. Perquè així es devien sentir els que van poder veure en directe aquest incendi, incrèduls del tot. L’arribada dels Bombers, amb tot el lògic soroll que comporta, encara els devia deixar més atònits.

Una cosa normal



A les pel·lícules sembla que el fet que es cremi un vehicle és la cosa més normal del món. Si més no, en les d’acció i amb persecucions espectaculars. Un cotxe una mica desbocat i que cau per un precipici o un pont, de seguida el podem veure en flames.

És el que té la ficció, que tot s’exagera. No és habitual veure un vehicle cremant-se, s’ha de reconèixer i, per tant, aquesta escena de 1996 destaca per això, per ser poc o gens freqüent.