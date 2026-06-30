“Quan productor i artista s’han entès molt bé, es nota molt”

Va estudiar guitarra al Conservatori, però amb la pandèmia va començar a flirtejar amb el tema de la producció musical i li va agradar molt. “Vaig veure que potser aquest era el camí”, subratlla, i “vaig començar a aprendre com funciona tot” i el que necessitava per dedicar-se a aquesta professió. Primer pel seu compte i, més tard, a la universitat, estudiant Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment.
Al principi treballava a casa i ara té el seu estudi i “els artistes van venint i els ajudo”. “Sempre m’ha agradat que la gent pensi que es pot recolzar en mi. I m’agrada molt el procés creatiu, sobretot”, manifesta. També apunta que “m’agrada conèixer la gent, perquè al final crees un vincle, perquè t’estàs moltes hores allà dins” gravant i creant la música.
Sobre les cançons, opina que “quan hi ha una història darrere i està ben explicada i productor i artista s’han entès molt bé, crec que es nota molt” i detalla que la millor sensació és “quan algú marxa i et diu que és el que buscava, vol dir que hem fet bé la feina”. Opina que viure de la música “està complicat i cada dia més”, particularment pel que fa als artistes. La presència de la IA en la música la veu com “una eina que pot ser útil, però només com una eina, no com alguna cosa que substitueixi a les persones humanes”.