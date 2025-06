Es va formar com a enginyer industrial i també va fer diferents estudis complementaris. Treballa de directiu de la multinacional danesa Danfoss, com a director de màrqueting i vendes internes. “És una multinacional que si té alguna cosa d’especial és perquè té amo”, diu. Es dedica a producte per a clima i per a indústria.

Explica que “de petit, un cotxe em va atropellar i tinc una discapacitat” i distingeix les incapacitats innates i les adquirides i considera que la seva és pràcticament innata, perquè era molt petit quan va passar tot. Durant molts anys va anar fent esport fins que va entrar a la junta directiva del CN Terrassa. “Per fomentar l’esport adaptat, vaig començar a nedar a la secció de natació adaptada”, apunta. I va arribar un projecte des de Barcelona que li va interessar, el Waterpolo Ability, que a Itàlia ja es feia.

Es va encarregar, juntament amb Jordi Bosch i Dani Nart, van crear l’equip al club egarenc. Un dels grans objectius és que es converteixi en esport olímpic i és important “trobar esportistes” per crear més equips. “Les persones amb discapacitat necessitem l’esport, a vegades més que qualsevol altre esportista”, subratlla. I afegeix que aquests esportistes “venen de casa molt més preparats i amb una alta capacitat de sacrifici i d’integració”.

Ja s’han disputat tres lligues de Waterpolo Ability, que ha patrocinat Danfoss. Del 15 al 17 de juliol se celebrarà la segona edició del torneig Ciutat de Terrassa de waterpolo adaptat.