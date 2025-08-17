Des del mes d’abril de 2024 regenta el Bar Sommelier, un clàssic de la ciutat. No era del sector, però “havia fet de cambrer alguna vegada” i havia fet feines diverses, i va veure l’oportunitat i es va decidir. Obre a la tarda, però és més un local “de nit”. “Al principi fa vertigen, perquè, no coneixes res, tampoc ningú t’ha ensenyat ni t’ha educat en el sentit de com gestionar-ho”, detalla i afegeix que “al final ets tu qui respons per tu, i si no ho fas tu, no ho farà ningú. Llavors, és com un aprenentatge continu”.
En aquest any i escaig “la resposta de la gent és molt positiva, i no em puc queixar”, assegura. És un bar que ja fa molts anys que hi és i, tot i que admet que a l’inici va pensar de fer un canvi de nom, va optar per mantenir-lo. “Si no aporta res positiu, millor deixar-ho, és un lloc que porta la tira obert”, apunta. Considera que “em va bé la part aquesta de tractar amb la gent i vendre també, que és molt important”. De moment, no s’ha marcat un termini i “depèn de com em trobi”.
Una altra faceta seva és la música i explica que des dels 15 anys que toca la guitarra. Va estudiar al Taller de Músics i a l’Escola de Jam Session i ha tocat amb grups, sobretot de l’estil rock i heavy. Li hauria agradat abocar-se a aquesta professió, si bé reconeix que “per dedicar-s’hi plenament i guanyar-te la vida és complicat”.
Un dijous al mes, el Bar Sommelier acull “Versa-nos”, un micro obert de poesia on autors o amants de la poesia exposen els seus versos. No descarta organitzar espectacles i fer concerts.