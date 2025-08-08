“Amb l’autocaravana no has d’estar lligat ni depens d’hotels”

Va estudiar Periodisme i treball en una agència de màrqueting i publicitat de la ciutat, amb temes relacionats amb la comunicació en línia i les xarxes socials. Es va formar en aquest camp perquè “m’agradava explicar coses, m’agrada parlar i tenia aquesta curiositat d’explicar i comunicar-me”, detalla. La ràdio i la televisió l’atreien i va estar a Radio Star fent un magazín de tarda, però en els temps actuals “és millor optar” pel sector en què està treballant.
A tall d’afició, escriu en un blog, Star80ontheroad.com, on tracta la temàtica dels viatges. “Quan viatjo, busco les experiències de la gent, on han parat a dormir, què han fet, i vaig pensar que si aquesta informació era útil per a mi, tot el que he recopilat en aquest temps, potser li podria ser útil a algú” i així va néixer aquest portal, on tracta sobre els viatges que fan en autocaravana.
Elogia aquesta manera de viatjar i diu que “no has d’estar lligat, ni fer reserves ni dependre d’hotels” i agrega que “arribes a un lloc i, si no t’agrada, l’endemà te’n vas”. L’atrau “la improvisació”, si bé avisa que “t’ha d’agradar i sempre dic, primer ho proves a veure si t’agrada o no”. Opina que viatjar en autocaravana, “tampoc és per a tothom”. Al seu compte d’Instagram, “anem pujant els ‘reels’ dels llocs a on anem i històries del que fem”, assenyala.
“No et compris una autocaravana si només la trauràs les tres setmanes a l’estiu, perquè no l’amortitzaràs. Ha de ser constant per ser una bona inversió. Si no, lloga’n una cada estiu i ja està”, diu