Es va iniciar en el món de la fotografia sobre l’any 2010, quan feia poc que “començaven a sortir les càmeres digitals, i em va cridar l’atenció. I a partir d’aquí vaig començar a fer uns quants tallers de fotografia”, apunta. Es va decantar per la fotografia de moda perquè d’entrada era la que el va motivar més.

Feia molt poc que s’hi dedicava i es va presentar “a un concurs que fa la revista Internacional Photo, a França. I a la secció de moda em van seleccionar una de les meves”. La revista li va publicar més fotos i van signar un contracte, però mantenia la idea de continuar aprenent. “He col·laborat amb l’Institut Català de la Moda i a través d’ells també he tingut accés a la 080 Barcelona Fashion”, detalla.

Va entrar en el Fotoclub Terrassa, que llavors preparaven una exposició sobre el món dels castellers i “me’n van posar dues de meves”. Mig any més tard, la directiva d’aquesta entitat va plegar i, amb altres, van decidir mantenir-la en marxa. I va ser nominat com a president, càrrec que exerceix des de 2012. Veu complicat el futur de clubs com aquest, perquè els joves “no tenen interès per fer fotografies i quedem uns quants nostàlgics, que no sé quants anys aguantarem. Sàvia nova no entra”. Per a ell, la fotografia “és congelar la llum de la vida des del punt de vista del fotògraf”.

Vas estudiar Empresarials i actualment té la jubilació activa. És professor universitari a una escola de turisme de Barcelona, fa de comptable i també treballa fent fotografia de joies