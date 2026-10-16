Primer de tot va fer Ciències de l’Activitat Física de l’Esport (CAFE) i, posteriorment, “em vaig formar com a mestre de primària”, explica. “Sempre he volgut compaginar el que és l’entrenament amb l’educació i una mica la meva passió d’ajudar les persones a consolidar aquest hàbit de salut, el treball de força, que també és molt important, per al seu dia a dia”, afegeix.
Va fer d’entrenador personal, de preparador físic a equips de hockey a l’Egara, això compaginant-ho fent de mestre. L’any 2020 va entrar a treballar a l’escola L’Avet i allà, ara, exerceix de professor d’Educació Física i tutor de cicle superior. Des de l’1 de setembre que va iniciar el seu projecte, GUTT, “un centre d’entrenament, moviment i salut”. “La gent que ve és gent que vol començar a entrenar, no sap per on començar, i vol entrenar de manera segura, i el que els oferim és entrenament personal, o bé en grup”, apunta. Avui, s’inaugura oficialment aquest centre. “Vull que les persones que venen rebin un tracte proper, familiar, que se sentin a gust, que se sentin com a casa”, assegura.
Al seu centre “la persona no s’adapta a l’entrenament, sinó que l’entrenament l’adaptem a la persona”, apunta, i detalla que “conèixer el teu cos és el punt de partida per entrenar amb criteri” i, també “cuidar la salut”.
A GUTT, fan una valoració inicial prèvia de la persona i, a partir d’aquí, “valorem diferents tests de mobilitat, veiem com està la persona, des de quin punt partim, i cap a on vol anar”, afirma.