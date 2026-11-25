És mestra d’infantil i de primària i va voler estudiar aquesta formació perquè “m’agraden molt els nens i m’agradava molt la docència i explicar les coses als altres”, afirma. Des de 2022, que es dedica a escriure. Tot va començar perquè “soc molt fan de les pel·lícules de Nadal. Les veig totes i m’encanten”, recorda. Un dia, va pensar “si jo tingués una pel·li de Nadal, com seria? I llavors vaig començar a pensar, vaig escriure-ho i ho vaig publicar sense dir-li a ningú”.
La novel·la la va titular “Yo también quiero mi peli de Navidad” i va ser la primera de quatre. “Jo no tenia intenció de publicar-la, que es vengués. Només ho volia per tenir un llibre que jo havia fet”, diu. “Van passar els dies i vaig veure que començava a haver-hi ressenyes que estaven bé, i que la gent ho comprava i, a partir d’aquí, vaig seguir”, comenta.
“Escric comèdia romàntica. De drames ja en tenim prou”, subratlla. Però també li agrada la novel·la històrica i explica que “en tinc una a mitges”, però són gèneres que necessiten “molta documentació”. No es veu dedicant-se només a escriure, però sí com a un extra. Aquest desembre en publica una altra i el mes de març, la seva sisena i diu que “em poso dates per publicar” que és com obligar-se a si mateixa. Té molt clar que “escriure, al final, és una manera de viure moltes vides”.
Ha reeditat el seu primer llibre i diu que “ho vaig fer sense correcció, sense idea d’escriure, sense res i ara que m’he estat formant, he pensat: ‘Aquest llibre no pot quedar així, s’ha de fer ben fet’”.