“En realitat, volia ser arqueòloga”, explica. Però, finalment, va estudiar Dret perquè “era una carrera que et permetia treballar en diversos àmbits”. D’entrada, la seva “il·lusió” era fer la carrera diplomàtica i tenia clar que volia fer “una cosa diferent” i va començar a estudiar xinès. Li van donar dues beques i recorda que “combinava estades a la Xina amb la carrera de Dret”.
Allà va veure que, potser, això del cos diplomàtic no era el seu, tot i que el Dret Internacional sí que li agradava. Va viure dos anys a Shanghai, treballant de “professora a una universitat”. Després va tornar aquí, on va fer tasques relacionades amb el Dret Marítim. “Vaig aprendre molt, però treballar en un despatx, potser no era el meu”, apunta. Posteriorment, es va posar pel seu compte.
L’atrau el vessant “més humanista, més de veure les coses des d’una altra perspectiva, més de tu a tu” i “els advocats tenim aquesta fama de rígids, de poc simpàtics i jo canvio una miqueta les normes i ho adapto al que jo crec que ha de ser”. Arran de la seva col·laboració amb el Casal de la Dona “acompanyo víctimes de violència masclista”, detalla, però lamenta que “des de la ciutat sí que s’estan fent coses. El problema són els jutjats” i fa referència a jutges i fiscals i és queixa que “van a part”. “El poder judicial és com un mur impenetrable”, afirma.
Va treballar amb la Isabel Marquès, quan era la síndica de greuges. “Compagino poder viatjar amb aquesta feina més autònoma i em dona aquesta llibertat que anhelo i persegueixo”, diu.