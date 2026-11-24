Durant tres anys va estudiar Psicologia, si bé la Podologia també estava entre les seves opcions. De petita volia fer alguna formació relacionada la sanitat, com Medicina, i “ajudar a la gent; era com el meu somni des de petita”. Tanmateix, no estava del tot satisfeta i, parlant amb la seva mare i la seva àvia, va decidir canviar i fer Podologia.
“És una branca que, a part del tracte pròxim amb el pacient, hi ha molta cirurgia, que és una cosa que també m’agrada moltíssim”, explica i recorda que els podòlegs “podem tractar, diagnosticar, operar o receptar. i això molta gent no ho sap”. Quan va acabar la carrera va treballar en diverses clíniques i va aprendre molt i, des del passat mes de maig, amb l’Eric, la seva parella, que a més de ser podòleg també és fisioterapeuta, van obrir Podofisio Clinic, el seu centre.
El canvi de treballar per a altres a fer-ho pel teu compte és gran i diu que “al final, és el teu centre i són els teus pacients i has de donar la cara i respondre per tot”. Afegeix que també és gratificant que “et coneguin, que et vegin i que vinguin i vulguin tractar-se només amb tu”. Assegura que “els peus són els gran oblidats i, al final no hi ha res més important que els peus, perquè sostenen tot el nostre pes”. És una professió molt recent i de la qual hi ha molt “desconeixement”, manifesta.
Remarca la importància de fer revisions dels peus més periòdiques, “de la teva manera de caminar, de com estàs. Perquè al final no sols són els peus, després també va tot cap amunt”, detalla.