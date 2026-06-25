“El conte dona bastant de joc i s’hauria de potenciar més”

Treballa en l’àmbit cooperació i el desenvolupament i havia escrit, però “llibres més tècnics” i vinculats a aquestes temàtiques. Assegura que des de molt petita, “sempre havia tingut aquest desig d’escriure a nivell més literari, més de ficció” i tenia “alguns contes i poemes”, però no s’hi havia “posat mai de ple”. D’uns anys ençà, “vaig tenir l’oportunitat”, manifesta.
Va començar a fer cursos per “aprendre bé l’ofici d’escriure” a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès. “Allà em van anar animant a continuar escrivint” i ha publicat el seu primer treball, “Les ignorades”, un recull de dotze contes que va guanyar el XLV Premi de Narrativa Curta Vila de Benissa de 2025. Són contes per al públic adult i apunta que “gaudeixo bastant del gènere del conte perquè pots concentrar des de trames, personatges, canviar, et dona bastant de joc, inicis i finals diversos”. Lamenta que el conte “no acaba d’arrelar a la nostra societat i és un format que aquí s’hauria de potenciar més”.
“M’ho prenc més com una afició, entre cometes, per gaudir-ho amb un plaer de crear i jugar una mica en aquest món més imaginatiu”, afirma. Ara està provant amb una novel·la, que “està basada en el primer dels contes, que es diu “Arma de guerra” i és un conte que té bastant de vincle també amb Terrassa”, assenyala.