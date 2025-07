“Hi ha molta gent que veu o sent coses, però no sap gestionar-ho”

Explica que es va formar en “mediumnitat evidencial i també en espiritualista”. El vessant evidencial significa que “donem evidències que hi ha vida després de la mort i ho fem amb dades concretes”. I espiritualista és més “trànsit, trànsit parlat o parlen a través teu i no és tan evidencial”. Tot això, afegeix, s’emmarca dins de la “nova mediumnitat”, un col·lectiu amb persones que ho practiquen.

“No és espiritisme i no ho lliguem amb la religió”, assegura i apunta que “ens conviden” a fer sessions per diversos llocs. “És molt sanador i donem evidències concretes”, diu. Assenyala que “això ho porto a dins des que soc petita. I hi ha molta gent que veu coses o que sent coses, però no sap gestionar-ho”. I sosté que “si t’ensenyen, si aprens a gestionar-ho, el que veus, com reps la informació, i com es tradueixen aquests codis, doncs acaba sent la mediumnitat”.

Manifesta que “per a mi no és un do, és una habilitat” i agrega que “hi ha molta gent que li costa acceptar” que la té i, a ella mateixa, li va passar. Detalla que “és molt bonic, però és un camí dur” perquè ho ha de compaginar amb la família, la feina i altres activitats diàries. Assegura que és una disciplina que està en auge i “hi ha moltes escoles d’això, i ara és increïble la gent que es dedica a això, però moltíssima”.

El seu compte d’Instagram és @sirialuna.medium. El pròxim dia 25 de juliol, estarà al casal del barri de Can Parellada on duran a terme una sessió. Treballa de financera en un centre de recerca de projectes.