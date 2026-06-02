Terrassa inverteix gairebé 100.000 euros per millorar l'accessibilitat a cinc cruïlles

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat aquest dimarts les obres de millora de l'accessibilitat a cinc cruïlles del municipi. L'actuació compta amb un pressupost d'execució de 96.724,39 euros i té un termini previst de 16 setmanes. L'objectiu principal és renovar les voreres i els passos de vianants, a més de suprimir les barreres arquitectòniques d'aquests recorreguts per adaptar-los a la normativa vigent.
Entre les diferents actuacions, en alguns punts es preveu ampliar les voreres mitjançant la construcció d'orelles, la reconstrucció de guals adaptats i la creació d'una rampa de formigó. Concretament, els treballs es portaran a terme a les cruïlles del carrer de la Fraternitat amb el carrer d'Ègara, la plaça del Mestre Serrat amb el carrer de Catalunya, el carrer de Pitàgores amb Vázquez de Mella, la carretera de Matadepera amb el passeig de Lluís Muncunill, i a l'altura del número 15 del carrer d'Arenys de Mar.
La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, ha subratllat que la intervenció respon a la voluntat de "continuar millorant en l'accessibilitat als carrers del nucli urbà, i de reparar aquelles voreres que es troben en mal estat per seguir posant la ciutat al dia".
D'altra banda, la tinenta d'alcalde i regidora d'Accessibilitat, Meritxell Lluís, ha indicat que les obres busquen que l'espai públic sigui totalment accessible, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda. "Estem treballant per aconseguir una ciutat de tothom i per a tothom, alhora que millorem els carrers i ens adaptem a les normatives més recents", ha conclòs la regidora.