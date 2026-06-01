Un fals sostre amagava el deteriorament del sostre del Centre Excursionista: "Les obres podrien costar més de 50.000 euros"

L'esfondrament de la teulada de la part posterior del Centre Excursionista de Terrassa (CET), que va tenir lloc aquest diumenge a primera hora del matí, ha tret a la llum un problema estructural molt més greu del que es preveia. L'incident ha deixat al descobert que la part alta de l'edifici arrossegava un deteriorament ocult des de feia prop de vint anys, un fet que obligarà a refer de nou tota l'estructura afectada amb un cost estimat que superarà els 50.000 euros.
“El desastre ha deixat al descobert una cosa de què no estàvem al corrent: l’estat de deteriorament de la part superior de l’edifici, que potser fa 20 anys que no es revisava", ha explicat avui al Diari de Terrassa el president del CET i arquitecte, Xavier Busom. Segons ha detallat, aquest mal estat generalitzat no s'havia pogut detectar abans perquè "hi havia un fals sostre, que ara ha cedit també”. Les filtracions d'aigua de les goteres detectades a la zona haurien anat podrint la fusta en silenci durant anys fins a fer col·lapsar una de les bigues principals.
S'haurà d'enderrocar tota la teulada
Davant d'aquesta nova radiografia de l'edifici, les tasques de reparació seran molt més complexes i costoses de l'esperat. "Els passos a seguir ara mateix són esperar el peritatge definitiu, esclarir responsabilitats, gestionar el tema de l’assegurança i veure com pagarem tot això", reconeix Busom, qui avança que l'afectació és total: "No és només reconstruir una teulada que, per cert, haurem d’enderrocar sencera; s’ha de treballar també en arranjar l’estructura. Una obra com aquesta pot pujar dels 50.000 euros”.
Sense perill per als veïns
Malgrat la gravetat del deteriorament intern descobert, l'arquitecte municipal ja va confirmar en les primeres inspeccions que no hi ha un risc estructural generalitzat ni per a l'entrada del local ni per a la resta d'edificis adjacents. Amb tot, es manté el precintat de la zona afectada i, per pura prevenció, es demana als veïns del carrer de Sant Llorenç número 12 i del camí de Fondo número 13 que evitin sortir a les seves terrasses.
El president del CET ha volgut insistir que aquesta situació no té cap relació amb les obres de reforma que s'estan executant actualment a l'entitat, ja que aquests treballs es concentren a la planta baixa i a la banda del carrer de Sant Llorenç, la cantonada completament oposada al sinistre. Així mateix, s'ha tornat a congratular de la "sort" que l'esfondrament es produís un diumenge a les 7 del matí, quan el local estava buit, evitant el que hauria pogut ser una tragèdia humana d'haver passat entre setmana.